Nuevo México. 1873. Un extraño que no recuerda nada de su pasado y lleva un grillete en la muñeca llega a la ciudad de Absolution, que está desértica. Allí descubre que los forasteros no son bienvenidos y que todo lo controla el coronel Dolarhyde. Los habitantes de Absolution viven aterrorizados, pero todavía no saben que lo peor está por llegar: unos monstruos que merodean por el cielo atacarán la ciudad para llevárselos. El forastero, que empieza a recobrar la memoria, se convierte en su única esperanza de salvación porque tiene la llave para luchar contra la fuerza alienígena.

La película, producida por Steven Spielberg y dirigida por Jon Favreau, experto en cine de acción, tiene un reparto estelar, encabezado por Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford, Sam Rockwell, Paul Dano y Keith Carradine. Todos se volcaron en sacar adelante el proyecto de adaptar el comic de Fred Van Lente y Andrew Foley.

"No es fácil mezclar dos géneros como el wéstern y la ciencia ficción", decía Olivia Wilde. "Pero es algo que resulta muy atractivo para un director", respondía Jon Favreau. "Es una oportunidad para aprovechar la humanidad del wéstern y llevarlo a la ciencia ficción. El concepto es genial", decía Harrison Ford.

Daniel Craig y Olivia MunnRTVE

Adiós, Robert Downey Jr. Casi todo el peso de la película recae en Daniel Craig, Olivia Wilde y Harrison Ford que son: Jake Lonergan, el extraño sin memoria; Ella Swenson, la misteriosa mujer que guarda un secreto; y el coronel Woodrow Dolarhyde. La preparación de la película se alargó durante años. Se dice que el proyecto, que estuvo danto tumbos por Hollywood desde 1995, iba a ser una especia de secuela de Men in black. Los productores habían ofrecido el papel protagonista a Robert Downey Jr., pero cuando iban a empezar los ensayos tuve que bajarse del proyecto. Sherlock Holmes había sido un éxito y ya estaba metido de lleno en el rodaje de la secuela: Sherlock Holmes: Juego de sombras. Robert Downey Jr. y Favreau habían hecho juntos la saga de Iron Man, se conocen muy bien y estaban encantados de volver a rodar juntos. "Cuando yo me incorporé Robert ya no estaba", recordaba el director, "y la primera persona que elegí fue a Daniel Craig. Me gustó mucho, porque no hay mucha gente que pueda interpretar este papel. La mayoría de la gente de su edad parecen niños, no parecen hombres que hayan vivido lo suficiente para sentir, y expresar, remordimiento y necesitar redención, que es lo que necesitaba el personaje. Luego llegó Harrison Ford y todo cobró mucho sentido", contaba en Cinema Blend. Harrison FordRTVE

Harrison Ford vs. John Wayne Tener a Harrison Ford fue más fácil de lo que pensaba. Le enviaron el guion, lo leyó y se reunieron con él. El actor hizo muchas preguntas y todas tenían respuestas, y enseguida se dieron cuenta de que diría que sí. "Estuvo muy involucrado. El guion era bastante bueno. Hicimos algunos cambios significativos al personaje, pero creo que tener a Harrison en tu película es como el elefante en la habitación. Tener a Harrison Ford es como tener a John Wayne en un wéstern como Centauros del desierto, un tipo de apariencia ruda pero con un alma herida y una integridad que lo respalda”.

El acento de James Bond Daniel Craig tuvo que aprender y controlar el acento americano, para evitar que le saliese el tono 007. "Tuve que tener a un profesor de dicción en el set y repasábamos todos los días mis líneas de guion. Lo que quería era que no sonara demasiado sureño, porque creo que habría desentonado. Quería que la gente que lo viera pensara: "Ah, habla así", y luego se olvidara del tema. Ese era el objetivo". Olivia WildeZade RosenthalRTVE

Olivia Wilde cumplió su sueño La actriz sabía montar a caballo, pero sabía usar un arma. Pero tuvo al mejor profesor. "Daniel Craig me enseñó a disparar mi arma. ¡Fue genial! ¡Ahora puedo decir que James Bond me enseñó a disparar!", contaba a The Wire. Ella nunca pensó que la llamarían para hacer una peli de vaqueros, por eso disfrutó tanto en el rodaje. "Yo sentía que el género estaba prácticamente muerto y, desde luego, no creí que habría un papel femenino en un wéstern tan interesante, y tan duro, y que yo tuviera la oportunidad de interpretarlo". La actriz se preparó a conciencia, estudió los hechos históricos e investigó en su árbol familiar. "Me encantó, porque aprendí sobre las mujeres del Viejo Oeste, y fue fascinante. Pasé mucho tiempo en un museo de Los Ángeles, que tenía una exposición llamada "Mujeres del Viejo Oeste", que me aportó mucho. Me encantó leer sobre lo fuertes que eran esas mujeres, no sé cuánto tiempo habría aguantado yo. Pero sí tuve antepasados que hicieron precisamente eso, y fue muy interesante para mí hacer esta investigación". 'Cowboys and Aliens'RTVE

A vueltas con el 3D Tanto Steven Spielberg como John Favreau querían remarcar el aire del wéstern, pero sin olvidarse de la relevancia que la ciencia ficción tiene en la historia. Ambos tuvieron como fuente de inspiración dos clásicos de ambos géneros: Centauros del desierto, estrenada en 1956, y Encuentros en la tercera fase, estrenada en 1977. Hubo mucha presión para rodar o convertir la película en 3D, pero Favreau se mantuvo firme. "Un wéstern solo debe rodarse en película, y queríamos que los elementos del wéstern tuvieran un aire clásico", contaron a BTC.

El desnudo de Olivia Wilde Mucho se ha escrito y poco se ha dicho sobre el desnudo que, por exigencias del guion, tiene Olivia Wilde en la película. Así lo recordaba la actriz en MTV Movies. "Fue un poco extraño, porque estaba prácticamente desnuda frente a un montón de gente, incluyendo el equipo de rodaje, un grupo de guerreros apaches, un grupo de vaqueros y Daniel Craig. Lo tenía enfrente, y me miró de arriba abajo un momento antes de taparme con una manta. Yo pensaba: ¡Esto es una locura!". Para el director, Jon Favreau no era un capricho. "Se trata de una escena y un momento de la película que puede parecer fuera de contexto, pero que en realidad tiene mucho sentido en el transcurso de la película", comentó el director a Entertainment Weekly.