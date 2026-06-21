Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 22 al 28 de junio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Crossing y Habitación en Roma son solo algunas de las películas que durante la semana del 22 al 28 de junio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

La diligencia II (Lunes 22 de junio a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play) Telefilm que adapta la novela de Ernest Haycox y remake del clásico de John Ford y John Wayne. El jefe apache Jerónimo ha huido de la reserva y ha desenterrado el hacha de guerra. En una diligencia viajan Lucy Mallory, una mujer casada embarazada; Dallas, una prostituta; y un sheriff que recoge al conocido forajido Johnny Ringo.

La carga de la policía montada (Martes 23 de junio a las 0.30 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern español dirigido por Ramón Torrado. En un lugar de la remota Canadá dos hombres, el soldado Paul White y el teniente John Bedford, se enfrentan por el amor de Valery. Uno de ellos despertará las pasiones de una joven india.

El pasado será mejor (Cortometraje) (Martes 23 de junio a las 0.30 horas en La 2 y RTVE Play) El director Albert Kuhn explora cómo una historia familiar silenciada marca a varias generaciones. Su padre emigró de Alemania a Barcelona, y el silencio que deja lleva a su hijo a investigar, buscar e intentar entrevistarlo.

Yo soy vuestro verdugo (Miércoles 24 de junio a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Secuela de las míticas aventuras de Sartana. En esta ocasión, el pistolero es falsamente acusado de robar un banco. Ante tal ofensa, debe encontrar a los ladrones reales y limpiar su nombre.

Judas... ¡toma tus monedas! (Jueves 25 de junio a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre El Western de la 2 - Judas... ¡Toma tus monedas! Carrancho, un bandido mexicano, ha traicionado a su banda. Él esconde delante de una iglesia mormona, en el suelo, una caja llena de oro... rtve play Wéstern que narra la historia escrita por Alfonso Balcázar y José Ramón Larraz. Un bandido mexicano, tras atracar un banco y traicionar a su banda, esconde el oro. Mientras, dos pistoleros buscan el momento oportuno para vengarse de los componentes de la banda.

Crossing (Jueves 25 de junio a las 0.05 horas en La y RTVE Play) Drama sueco en el que Lia, una profesora jubilada, ha prometido encontrar a su sobrina Tekla. Viaja hasta Estambul para conocer a Evrim, una abogada que lucha por los derechos de las transexuales.

Un hombre vino a matar (Viernes 26 de junio a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Tony Garret es un sargento acusado injustamente de varios delitos. Su única opción es huir y encontrar a los verdaderos culpables para probar su inocencia.

Habitación en Roma (Viernes 26 de junio a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play) Película inspirada en En la cama, de Matías Bize. En un hotel del centro de Roma, Alba y Natasha se conocen, y cada una regresa a su país al día siguiente. Antes de volver, las dos se confían sus vidas, hablan de sus compromisos y del amor sincero por sus respectivas parejas.