Un libro sobre el anhelo de eterna juventud: Silvia Herreros y 'Juvencolía'
- La guionista, escritora y profesora Silvia Herreros presenta un ensayo sobre el deseo de ser siempre joven
- Estructurado en forma de abecedario erudito y pop, Juvencolía cuestiona la longevidad en el siglo XXI
Una persona es joven, y al día siguiente mira alrededor y ve a sus amigos apuntándose a crossfit, obsesionados con la cosmética, adoptando expresiones de la generación más joven y comprándose un coche deportivo. Todos los síntomas apuntan a una realidad: ese individuo ha traspasado un cierto umbral de edad y su entorno está viviendo una crisis de madurez. La obsesión por la eterna juventud suele manifestarse en conductas que, vistas desde fuera, rozan lo cómico. La escritora Silvia Herreros de Tejada ha añadido ese humor a su ensayo Juvencolía (Debate), del que habla en esta entrevista con Página Dos.
En la negación del paso del tiempo hay algo más profundo y sistémico que la simple apariencia; una sociedad edadista que expulsa al que parece mayor o no puede seguir el ritmo, unas redes sociales que hacen de espejo deformante y una millonaria industria del bienestar que necesita crear carencias y fallos. En su libro, Herreros explora el deseo de ser joven para siempre. Los mitos clásicos, el vértigo de la edad adulta o la irrupción de la enfermedad como grieta que ya no puede ignorarse son algunos de los temas protagonistas. La narradora teje un abecedario íntimo, erudito y pop, que pasa por entradas dedicadas al País de Nunca Jamás, la contracultura, la beca Erasmus o Instagram. También hay capítulos más personales, como su propia experiencia con la enfermedad.
La enfermedad como estigma
En su actividad de profesora universitaria, Silvia comparte en el libro una sensación de limbo temporal que ha experimentado todo profesor: «Cuando empezaste a dar clase, los otros docentes —con aura de viejas glorias, todo hay que decirlo— te advirtieron de que, al principio, de joven, como tú ahora, estás muy cerca de los alumnos. Pero luego, cada año que pasa, ellos siguen teniendo la misma edad y tú, en fin… tú ya no». Para, a continuación, preguntarse: ¿qué significa hacerse mayor en el siglo XXI? La relación con la propia edad depende de cuestiones históricas comunes, pero también es una experiencia íntima, corporal e imaginaria. La edad va de la mano de cómo decidimos construirnos a nosotros mismos, tanto en la esfera real como en las dimensiones paralelas y biológicas de nuestro tiempo.
La juventud ahora es una obligación
Aunque el libro es un ensayo, algunas entradas del abecedario toman un tinte más autobiográfico, como su diagnóstico de cáncer de mama y cómo se dio cuenta de que la juventud acaba con la aceptación de la propia mortalidad. «La juventud ya no es una etapa biológica, sino un mandato cultural. Lo he sentido en mis propias carnes», cuenta Silvia Herreros a Óscar López durante la entrevista en el Espacio Fundación Telefónica. «Me resistía a cumplir años, me creía eternamente joven, con los valores que se asocian a ella: autenticidad, rebeldía, diversión, libertad. El libro nace como una reflexión de por qué la juventud ahora es una obligación, más que una etapa vital», añade la escritora.
Silvia Herreros de Tejada nació en Los Ángeles, California, en 1975, y creció en Madrid. Es una de las principales especialistas en lengua española en J. M. Barrie y el universo de Peter Pan. Es doctora en Estudios Fílmicos, máster en Literatura Comparada y licenciada en Filología Inglesa, además de autora de las novelas La mano izquierda de Peter Pan, La otra isla y Todos crecen menos Peter. Como guionista, ha participado en la serie La Ruta (Atresplayer) y ha escrito documentales para TVE y Canal Plus. Es coordinadora de la especialidad de guion en la Escuela de Cine de Madrid.