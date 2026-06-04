Un libro sobre el anhelo de eterna juventud: Silvia Herreros y 'Juvencolía'

Una persona es joven, y al día siguiente mira alrededor y ve a sus amigos apuntándose a crossfit, obsesionados con la cosmética, adoptando expresiones de la generación más joven y comprándose un coche deportivo. Todos los síntomas apuntan a una realidad: ese individuo ha traspasado un cierto umbral de edad y su entorno está viviendo una crisis de madurez. La obsesión por la eterna juventud suele manifestarse en conductas que, vistas desde fuera, rozan lo cómico. La escritora Silvia Herreros de Tejada ha añadido ese humor a su ensayo Juvencolía (Debate), del que habla en esta entrevista con Página Dos.

Telediario Fin de Semana La soledad no deseada, un problema que también afecta la mediana edad Ver ahora

En la negación del paso del tiempo hay algo más profundo y sistémico que la simple apariencia; una sociedad edadista que expulsa al que parece mayor o no puede seguir el ritmo, unas redes sociales que hacen de espejo deformante y una millonaria industria del bienestar que necesita crear carencias y fallos. En su libro, Herreros explora el deseo de ser joven para siempre. Los mitos clásicos, el vértigo de la edad adulta o la irrupción de la enfermedad como grieta que ya no puede ignorarse son algunos de los temas protagonistas. La narradora teje un abecedario íntimo, erudito y pop, que pasa por entradas dedicadas al País de Nunca Jamás, la contracultura, la beca Erasmus o Instagram. También hay capítulos más personales, como su propia experiencia con la enfermedad.

Directo al grano Edadismo: Cuando la edad se convierte en un hándicap en la vida laboral Existe un prejuicio a la hora de contratar, se llama edadismo y según un informe de la Cruz Roja Española la mitad de las personas que buscan trabajo lo han sufrido y esa cifra se dispara po ... Ver ahora