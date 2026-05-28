Un 'crossover' entre 'Poco me parece' y 'Barrio Esperanza' da voz a la huelga de educación infantil

El 0-3 no es el resultado de ningún partido de fútbol, sino la tierna edad de los alumnos que acogen entre sus brazos cada día las miles de personas educadoras infantiles. Profesionales que llevan semanas en huelga en distintos puntos de España para defender sus derechos laborales y reclamar mejoras en el sector de la educación infantil. Unas movilizaciones que continúan generando titulares ante el inmovilismo de las negociaciones y la falta de avances para desbloquear la situación.

Por ello, este jueves, en Poco me parece han querido poner los puntos sobre las íes en "Humanidad OK", el espacio de denuncia social liderado semanalmente por Jose Cabrera, que en esta ocasión ha decidido "hablar de educación, no de la de pedir las cosas por favor, y dar los buenos días, sino de la de ir a clase y acabar el curso".

Para Cabrera, "una educación pública de calidad es lo que puede salvarnos de que a los chavales, sacarse la ESO les parezca algo inútil, pero en cambio levantarse a las 5 de la mañana para hacer burpees les parezca un planazo".

Barrio Esperanza se manifiesta en Poco me parece Con el objetivo de reforzar este mensaje, el programa ha contado con una de las caras más reconocidas del reparto de Barrio Esperanza, la serie disponible al completo en RTVE Play y que retrata las dificultades de un colegio situado en un barrio humilde de Madrid, aunque su realidad puede reflejar la de muchos centros públicos del país. El actor Carlos Librado, 'Nene', que interpreta a Josete, el padre del entrañable León en la ficción, ha querido enviar un vídeo al equipo más "crápula" de En Play para mostrar su "apoyo a los profesores y profesoras que están en huelga", además de reivindicar la importancia de la reinserción y segundas oportunidades. En su mensaje, también ha aprovechado para lanzar un guiño tanto a la renovación de una segunda temporada de Barrio Esperanza como a la continuidad de Poco me parece, a los que define como "los dos formatos relevación de RTVE este mismo año". Poco me parece Poco me parece - Programa 7 - UCO o trato Una semana más, Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño salvan la socialdemocracia, aunque a veces no se lo merezca. Hablamos del robobo de la jojoya, hacemos porra para saber quién va a ... rtve play