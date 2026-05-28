Un 'crossover' entre 'Poco me parece' y 'Barrio Esperanza' da voz a la huelga de educación infantil
- Jose Cabrera dedica su espacio "Humanidad OK" a la defensa de la educación infantil, pública y de calidad
- No te pierdas Poco me parece, todos los jueves a las 18:45 en RTVE Play
El 0-3 no es el resultado de ningún partido de fútbol, sino la tierna edad de los alumnos que acogen entre sus brazos cada día las miles de personas educadoras infantiles. Profesionales que llevan semanas en huelga en distintos puntos de España para defender sus derechos laborales y reclamar mejoras en el sector de la educación infantil. Unas movilizaciones que continúan generando titulares ante el inmovilismo de las negociaciones y la falta de avances para desbloquear la situación.
Por ello, este jueves, en Poco me parece han querido poner los puntos sobre las íes en "Humanidad OK", el espacio de denuncia social liderado semanalmente por Jose Cabrera, que en esta ocasión ha decidido "hablar de educación, no de la de pedir las cosas por favor, y dar los buenos días, sino de la de ir a clase y acabar el curso".
Para Cabrera, "una educación pública de calidad es lo que puede salvarnos de que a los chavales, sacarse la ESO les parezca algo inútil, pero en cambio levantarse a las 5 de la mañana para hacer burpees les parezca un planazo".
Barrio Esperanza se manifiesta en Poco me parece
Con el objetivo de reforzar este mensaje, el programa ha contado con una de las caras más reconocidas del reparto de Barrio Esperanza, la serie disponible al completo en RTVE Play y que retrata las dificultades de un colegio situado en un barrio humilde de Madrid, aunque su realidad puede reflejar la de muchos centros públicos del país.
El actor Carlos Librado, 'Nene', que interpreta a Josete, el padre del entrañable León en la ficción, ha querido enviar un vídeo al equipo más "crápula" de En Play para mostrar su "apoyo a los profesores y profesoras que están en huelga", además de reivindicar la importancia de la reinserción y segundas oportunidades.
En su mensaje, también ha aprovechado para lanzar un guiño tanto a la renovación de una segunda temporada de Barrio Esperanza como a la continuidad de Poco me parece, a los que define como "los dos formatos relevación de RTVE este mismo año".
Poco me parece, cada jueves en RTVE Play
Marina Lobo trata de poner orden —o echar más leña al fuego, según la ocasión— en la mesa camilla que comparte cada semana junto a Jose Cabrera, Fernando Moraño y Miguel Martín como enviado especial a la calle. De ahí nace el programa que "no quiso la competencia" y que "hoy por hoy" se emite en directo todos los jueves a las 18:45 en En Play, el nuevo canal de RTVE Play.
Marina Lobo también hace tándem con Inés Hernand cada tarde en La Retaguardia, la tira diaria donde ponen el foco en las cosas que pasan en el mundo con su habitual humor e ironía. Además, todos los jueves, Pepa Bueno se pone al frente del videopodcast La Semana donde analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados.