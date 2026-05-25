Hora y dónde ver gratis en TV la jornada 29 de la Liga femenina de fútbol

Esta semana vuelve la Liga F de fútbol femenino después del parón del fin de semana debido a la final de la Champions League. Con la resaca todavía reciente del cuarto título continental conquistado por el FC Barcelona (4-0) ante el OL Lyonnes, este martes arranca la jornada 29 de la Liga F y lo hace con la retransmisión en directo y gratis por RTVE de tres partidos.

La jornada comenzará con varios partidos que se disputan a las 19 horas. Entre ellos, el Sevilla FC - SD Eibar, un duelo en el que las locales buscan reencontrarse con la victoria después de una racha pésima de seis derrotas de manera consecutiva. El triunfo la consolidaría dentro del top-8 de la clasificación. Enfrente estará un cuadro armero que logró la permanencia matemática tras vencer por 2-0 al Alhama CF ElPozo en el último partido de liga. El enfrentamiento de la primera vuelta se lo llevaron las de David Losada, que se impusieron por 0-1 en Ipurua con un tanto de Rosa Márquez en la primera mitad.

También el martes cerrará el Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife, un gran duelo en la parte alta de la tabla. Se miden el cuarto contra quinto clasificado, empatados a 50 puntos. El cuadro rojiblanco llega tras perder la final de la Copa de la Reina ante el FC Barcelona (3-1) y tras pinchar también contra el Real Madrid por 1-0 en la última jornada liguera. Por su parte, el equipo tinerfeño busca asaltar esa cuarta plaza que ocupan las colchoneras. Será la cuarta vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada.

El miércoles será el turno del choque que medirá a dos equipos que se encuentran en la zona media de la clasificación. El Deportivo Abanca recibirá al RCD Espanyol. Los dos equipos llegan al partido con una racha parecida de resultados. En la jornada 28, las gallegas ganaron en su visita al Athletic Club mientras que las catalanas empataron en casa contra el FC Badalona Women.