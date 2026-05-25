Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 25 al 29 de mayo

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 25 al viernes 29 de mayo se encuentran el fútbol, el fútbol sala, el waterpolo, el balonmano o la natación artística.

La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la rueda de prensa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en la que dará a conocer la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 y al día siguiente una entrevista en exclusiva con RTVE y EFE. Además, la Liga F se aproxima a su final con la retransmisión de tres partidos en directo y da comienzo el Europeo sub 17 de fútbol masculino.

En fútbol sala arrancan los play off por el título y se disputan las finales de las ligas femeninas de balonmano y waterpolo. También, el equipo español de natación sincronizada enseñará por primera vez su ejercicio con la canción de Rosalía Berghain en la Copa del Mundo que se disputará en Pontevedra. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 25 de mayo 12:30: Rueda de prensa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026. Teledeporte y RTVE Play 19:00 horas: Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. Estonia – España (Estonia). Teledeporte y RTVE Play

Martes 26 de mayo 09:30 horas: Entrevista conjunta de RTVE y EFE al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Teledeporte y RTVE Play 19:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Sevilla FC - SD Eibar. Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife. Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 27 de mayo 19:15 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola Play Off. Final. Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Deportivo Abanca - RCD Espanyol. Teledeporte y RTVE Play Waterpolo. División De Honor Femenina. Play Off Final. Teledeporte y RTVE Play

Jueves 28 de mayo 13:30 horas: Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. Bélgica - España (Estonia). Teledeporte y RTVE Play