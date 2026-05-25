Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 25 al 29 de mayo
Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 25 al viernes 29 de mayo se encuentran el fútbol, el fútbol sala, el waterpolo, el balonmano o la natación artística.
La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la rueda de prensa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en la que dará a conocer la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 y al día siguiente una entrevista en exclusiva con RTVE y EFE. Además, la Liga F se aproxima a su final con la retransmisión de tres partidos en directo y da comienzo el Europeo sub 17 de fútbol masculino.
En fútbol sala arrancan los play off por el título y se disputan las finales de las ligas femeninas de balonmano y waterpolo. También, el equipo español de natación sincronizada enseñará por primera vez su ejercicio con la canción de Rosalía Berghain en la Copa del Mundo que se disputará en Pontevedra. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 25 de mayo
12:30: Rueda de prensa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026. Teledeporte y RTVE Play
19:00 horas: Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. Estonia – España (Estonia). Teledeporte y RTVE Play
Martes 26 de mayo
09:30 horas: Entrevista conjunta de RTVE y EFE al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Teledeporte y RTVE Play
19:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Sevilla FC - SD Eibar. Teledeporte y RTVE Play
21:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife. Teledeporte y RTVE Play
Miércoles 27 de mayo
19:15 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola Play Off. Final. Teledeporte y RTVE Play
21:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Deportivo Abanca - RCD Espanyol. Teledeporte y RTVE Play
Waterpolo. División De Honor Femenina. Play Off Final. Teledeporte y RTVE Play
Jueves 28 de mayo
13:30 horas: Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. Bélgica - España (Estonia). Teledeporte y RTVE Play
Viernes 29 de mayo
10:00 horas: Tenis en silla de ruedas. Tram Barcelona Open. Semifinales masculinas (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play
10:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo libre femenino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
14:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Duo técnica mixto (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
17:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Técnica equipos (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo técnica masculino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
21:00 horas: Fútbol sala. Primera División masculina. Play Off cuartos de final. Barça - Viña Albali Valdepeñas. Teledeporte y RTVE Play