Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 25 al 29 de mayo

Luis de la Fuente, seleccionador español, habla junto a la Copa del Mundo FIFA 2010, con el escudo de la RFEF en el pedestal. Fondo rojo con texto 'Universid', 'Campu Jo', 'EK EDUCATIO'.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, durante unos desayunos informativos junto a la Copa del Mundo que ganó España en 2010.AFP

Jorge Yusta
Jorge Yusta

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 25 al viernes 29 de mayo se encuentran el fútbol, el fútbol sala, el waterpolo, el balonmano o la natación artística.

La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la rueda de prensa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en la que dará a conocer la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 y al día siguiente una entrevista en exclusiva con RTVE y EFE. Además, la Liga F se aproxima a su final con la retransmisión de tres partidos en directo y da comienzo el Europeo sub 17 de fútbol masculino.

En fútbol sala arrancan los play off por el título y se disputan las finales de las ligas femeninas de balonmano y waterpolo. También, el equipo español de natación sincronizada enseñará por primera vez su ejercicio con la canción de Rosalía Berghain en la Copa del Mundo que se disputará en Pontevedra. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 25 de mayo

12:30: Rueda de prensa del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, para dar a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026. Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. Estonia – España (Estonia). Teledeporte y RTVE Play

Martes 26 de mayo

09:30 horas: Entrevista conjunta de RTVE y EFE al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Sevilla FC - SD Eibar. Teledeporte y RTVE Play

21:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife. Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 27 de mayo

19:15 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola Play Off. Final. Teledeporte y RTVE Play

21:00 horas: Fútbol. Liga Femenina Moeve. 29ª Jornada. Deportivo Abanca - RCD Espanyol. Teledeporte y RTVE Play

Waterpolo. División De Honor Femenina. Play Off Final. Teledeporte y RTVE Play 

Jueves 28 de mayo

13:30 horas: Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. Bélgica - España (Estonia). Teledeporte y RTVE Play 

Viernes 29 de mayo

10:00 horas: Tenis en silla de ruedas. Tram Barcelona Open. Semifinales masculinas (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play 

10:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo libre femenino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play 

14:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Duo técnica mixto (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play 

17:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Técnica equipos (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play 

19:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo técnica masculino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play 

21:00 horas: Fútbol sala. Primera División masculina. Play Off cuartos de final. Barça - Viña Albali Valdepeñas. Teledeporte y RTVE Play 