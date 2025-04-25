Díaz defiende que la rescisión del contrato con Israel es "legal" aunque prevé que habrá litigio: "Veremos quién gana"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí es “completamente legal” y ha defendido que existen “causas de nulidad” en la legislación internacional. Sin embargo, se ha mostrado convencida de que habrá un litigio: “Veremos quién gana”.

La también ministra de Trabajo ha asegurado en una entrevista en RNE que el Gobierno ha hecho “lo que tenía que hacer” corrigiendo el "error" del contrato del Ministerio del Interior, que es “garantizar la legalidad internacional” y vincularse a “los tratados de comercio de armas”: “No podemos obviar que se está cometiendo un genocidio en Palestina.

Ha pedido “prudencia” a la ciudadanía porque “lo que ha hecho el Gobierno es completamente legal”, pese a que el Ministerio del Interior, inicialmente, alegaba que no se podría rescindir alegando el criterio de la Abogacía del Estado. Moncloa, finalmente, acabó rectificando este jueves tras las conversaciones que mantuvieron el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con Díaz y con el ministro Fernando Grande-Marlaska.

De hecho, la propia vicepresidenta ha confirmado que habló en persona con el presidente y con el ministro, al igual que también lo hicieron sus equipos.

La hora de La 1 IU celebra la "rectificación" en el contrato de balas con Israel y asegura que fue gracias a "una acción brillante colectiva" Maillo Ver ahora

Díaz no ha querido entrar en detalles técnicos, pero ha asegurado que tanto ella como su equipo dieron “razones jurídicas que permitían, dentro de la legalidad internacional, rescindir ese contrato”: “No corremos ningún riesgo y mucho menos hemos hecho ninguna actuación incorrecta”.