El estudio de ADN en sedimentos, un nuevo método para comprender nuestro pasado

Estudiar el ADN nos puede revelar mucha información, también para la arqueología. El norte de España alberga yacimientos prehistóricos muy importantes, como el de Atapuerca, en Burgos, o las Cuevas de Altamira y la Cueva del Mirón, en Cantabria.

La Cueva del Mirón, en Ramales de la Victoria, es uno de los yacimientos mejor conservados de Europa y en sus sedimentos, es donde un grupo de investigadores internacional liderado por la Universidad de Viena y en estrecha colaboración con la Universidad de Cantabria, han encontrado respuestas inéditas a nuestro pasado más lejano, hace 25.000 años y una nueva forma para detectar presencia animal en un espacio determinado. Estos hallazgos han sido publicados en un artículo de la revista Nature titulado Una perspectiva del ADN antiguo sedimentario sobre la persistencia de humanos y carnívoros durante el Pleistoceno tardío en la cueva de El Mirón, España

Sedimentos encontrados en El MirónEFE

"Hasta ahora los arqueólogos desenterrábamos los fósiles, directamente de los sedimentos. Y si encontrábamos los huesos de esos humanos o de esos animales, certificábamos que estaban aquí viviendo. El avance de este estudio es que hemos encontrado el ADN directamente en los sedimentos, sin que hayamos recuperado ni dientes ni huesos de esas personas. Ese es el hallazgo excepcional y el que nos da visibilidad a cosas que nosotros, ahora mismo, no estamos viendo", así nos lo contaba en las Mañanas de RNE, Ana Belén Marín Arroyo, directora del grupo de investigación EvoAdapta de la Universidad de Cantabria.

Ana B. Marín Arroyo y Manuel González Morales,los investigadores que han encontrado ADN de la Edad de Hielo en la cueva El Mirón, en Ramales de la VictoriaEFE

Animales y humanos utilizaban la cueva para protegerse del frío Este hallazgo no solo confirma la presencia humana en la península hace 25.000 años, durante la Edad de Hielo, sino que avala su papel como refugio climático durante la última gran glaciación que afectó al planeta. "Nos da una ventana que antes no teníamos, sobre todo porque pensábamos que las cuevas solamente eran utilizadas por los humanos y hay muchos huesos de hervíboros, que eran parte de su dieta, en este caso mucho ciervo y mucha cabra montesa, pero no sabíamos nada de las hienas o de los cuones". Marín añade que, el ADN humano encontrado en los sedimentos del Mirón, procede de un linaje que aparece en otros yacimientos del sur de la península ibérica y pertenece a las poblaciones más arcaicas que hay de humanos modernos en Europa, todavía con rastro del Homo Neandertal.