Mensajes del pasado

Hemos viajado hasta diferentes puntos de la historia de España para analizar muchos temas, pero no los más comunes, sino los que suelen quedar menos destacados en los tradicionales relatos. Para ello hemos contado con la presencia de Iñaki Carmona, uno de los investigadores que más ha visitado Espacio en blanco y que siempre nos deja sorprendidos con sus estudios y experiencias.

Con él hemos recorrido diversos caminos como la presencia de la figura del diablo en España. Cultos paganos, brujería o pactos que provienen desde el siglo VIII y que la literatura popular recogió. Sin embargo, tampoco hay que remontarse a tan antiguo. De hecho, en los años 80, en Valencia y Toledo, Iñaki ha presenciado congresos sobre la figura del Lucifer.

Espacio en blanco Espacio en blanco - El diablo, sociedades secretas y monjes - 14/07/24 rne audio

Su conexión con el mundo del demonio ha ido mucho más allá, ya que nuestro invitado ha tenido la oportunidad de que el padre Fortea, también muy conocido en el programa, le practicara un exorcismo deprecativo que consiste en una especie de oraciones para sanarlo y protegerlo en su búsqueda del diablo y de cuyo resultado obtuvo un inquietante aviso: "Se te va a dar a conocer".

En este vínculo entre las fuerzas del bien y del mal, hemos querido preguntarle por la existencia de sociedades secretas dentro de la propia iglesia. Y la respuesta es afirmativa. Según Iñaki, "existen desde inicios de la propia cristiandad para contactar con el espíritu de Jesucristo". Logias que operaban en las sombras con sus propios emblemas y que tras la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidas para acabar con ese esoterismo cristiano, incluidas las delegaciones que operaban en España.

Los templarios tampoco podían faltar en este repaso por las creencias más misteriosas de nuestro país, cuya huella sigue presente en zonas gallegas, por ejemplo, y cuyos herederos son muy conocidos por todos. Como muestra, en San Francisco de Betanzos se halla un gran enigma por descubrir en el simbolismo del enterramiento de los Andrade.

Estos y otros mensajes quedan por descifrar, inclusive documentos de los nazis que atesora Iñaki Carmona o el testimonio de la misteriosa aparición de un monje fantasmal del que hemos hablado durante nuestra segunda hora con Juan Gómez.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Kitu Kara - 14/07/24 rne audio

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