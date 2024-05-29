Visitantes de otras dimensiones
- Espacio en blanco repasa algunos de los fenómenos paranormales registrados por el investigador Marcelino Requejo
- La Santa Compaña de Galicia, mensajes a través de los sueños y saltos en el tiempo, entre otros muchos casos
"Cuando hablas con alguien de un suceso concreto te dicen: habla también con mi tío o con mi abuelo. En todas las poblaciones por las que vayas y en todas las familias siempre hay sucesos extrañísimos que han quedado perdidos y a veces no se quieren mencionar", afirma Marcelino Requejo en los primeros minutos de nuestro último Espacio en blanco, en el que él ha sido uno de nuestros invitados.
Son múltiples los fenómenos paranormales que ha recopilado y de los que hemos hablado con este conocido investigador. Él es experto en avistamientos OVNI, pero en esta última edición de Espacio en blanco hemos abordado con él otros extraños sucesos tan propios de la zona que mejor conoce, Galicia, como la procesión nocturna de la Santa Compaña, de la que nos hemos sorprendido sabiendo que también se produce formada por niños durante el día. Pero hay más ejemplos de otras clases de encuentros con difuntos.
Mensajes a través de los sueños
Los sueños resultan ser espacios en los que nuestros difuntos aprovechan para enviarnos mensajes. Como lo es el caso Chantal, en el que una viuda le relató a Marcelino que su marido fallecido aparecía en sus sueños insistentemente pidiéndole que devolviera una cantidad concreta de dinero a un amigo. Al preguntar a ese amigo, la deuda era real. Una vez pagada, su marido dejó de aparecer en sus sueños.
Y el teléfono como otro hilo con el más allá. Es el caso de Pili, la cual pierde a su padre y semanas después sueña, de una forma muy vivida, que habla con él. Días después, revisando el contestador del teléfono fijo, esa conversación con su padre está tal cual grabada con sus voces y pueden escucharla múltiples testigos.
Saltos en el tiempo
Los saltos en el tiempo también son válidos también para hablar de historias de contacto con el más allá. Nuestro invitado nos destaca uno de los más impactantes que sucedió en el año 2016, en el centro de Lugo, en la plaza de Santo Domingo, donde una mañana una señora presencia en persona la desaparición de los edificios que allí hay y en su lugar observa una fuente. Las personas a su alrededor visten ropas de finales del siglo XIX, se produce un silencio absoluto y, al instante, la testigo vuelve a la normalidad actual. Marcelino le pide que le dibuje esa fuente que nadie (ni los más ancianos) parece recordar. Rebuscando en fotos de 1900 descubre la existencia de esa fuente que fue desmontada en 1914 y que coincide con el dibujo de la testigo.
Esto es una pequeña pincelada, pero hemos tenido una noche cargada de ejemplos de encuentros con lo paranormal, incluso en presencia de nuestros animales de compañía. Escucha y disfruta mientras se te eriza el vello.