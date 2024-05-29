"Cuando hablas con alguien de un suceso concreto te dicen: habla también con mi tío o con mi abuelo. En todas las poblaciones por las que vayas y en todas las familias siempre hay sucesos extrañísimos que han quedado perdidos y a veces no se quieren mencionar", afirma Marcelino Requejo en los primeros minutos de nuestro último Espacio en blanco, en el que él ha sido uno de nuestros invitados.

Son múltiples los fenómenos paranormales que ha recopilado y de los que hemos hablado con este conocido investigador. Él es experto en avistamientos OVNI, pero en esta última edición de Espacio en blanco hemos abordado con él otros extraños sucesos tan propios de la zona que mejor conoce, Galicia, como la procesión nocturna de la Santa Compaña, de la que nos hemos sorprendido sabiendo que también se produce formada por niños durante el día. Pero hay más ejemplos de otras clases de encuentros con difuntos.

Espacio en blanco Espacio en blanco -Visitantes de otras dimensiones - 26/05/24 rne audio

Mensajes a través de los sueños Los sueños resultan ser espacios en los que nuestros difuntos aprovechan para enviarnos mensajes. Como lo es el caso Chantal, en el que una viuda le relató a Marcelino que su marido fallecido aparecía en sus sueños insistentemente pidiéndole que devolviera una cantidad concreta de dinero a un amigo. Al preguntar a ese amigo, la deuda era real. Una vez pagada, su marido dejó de aparecer en sus sueños. Y el teléfono como otro hilo con el más allá. Es el caso de Pili, la cual pierde a su padre y semanas después sueña, de una forma muy vivida, que habla con él. Días después, revisando el contestador del teléfono fijo, esa conversación con su padre está tal cual grabada con sus voces y pueden escucharla múltiples testigos.