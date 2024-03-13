Atravesar el Atlántico en velero: una experiencia de aventura, crecimiento y peligro

No hemos llegado a ver el resultado, pero sabemos que va a ser emocionante. Hablamos de Atlántico: navegantes del alma, el último proyecto del productor audiovisual Miguel Ángel Tobías.

En nuestro último Espacio en blanco hemos tenido ocasión de hablar con Miguel Ángel tras su travesía en velero por el Atlántico durante un mes acompañado por 13 personas inexpertas que no se conocían entre sí.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Renacer - 10/03/24 rne audio

La aventura ha sido muy reveladora. "Yo pensaba que algo había navegado, pero después de la travesía ahora sé que no había navegado absolutamente nada. Atravesar el Atlántico es una experiencia de aventura, crecimiento y peligro. 5560 km a una media de 10 km por hora, todo el tiempo con la sensación de que hay riesgo permanente", nos ha contado.

Miguel Ángel sabe lo que significa la palabra "renacer". La vida le ha ido poniendo retos a los que enfrentarse y darse cuenta del milagro de estar vivos y caer en la cuenta de la gran fuerza que todos llevamos dentro, mucho más potente de lo que pensamos.