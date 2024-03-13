Atravesar el Atlántico en velero: una experiencia de aventura, crecimiento y peligro
- El productor audiovisual Miguel Ángel Tobías nos habla de Atlántico: navegantes del alma, su último proyecto
- En él narra su travesía por el Atlántico en velero durante un mes con 13 personas inexpertas que no se conocían entre sí
No hemos llegado a ver el resultado, pero sabemos que va a ser emocionante. Hablamos de Atlántico: navegantes del alma, el último proyecto del productor audiovisual Miguel Ángel Tobías.
En nuestro último Espacio en blanco hemos tenido ocasión de hablar con Miguel Ángel tras su travesía en velero por el Atlántico durante un mes acompañado por 13 personas inexpertas que no se conocían entre sí.
La aventura ha sido muy reveladora. "Yo pensaba que algo había navegado, pero después de la travesía ahora sé que no había navegado absolutamente nada. Atravesar el Atlántico es una experiencia de aventura, crecimiento y peligro. 5560 km a una media de 10 km por hora, todo el tiempo con la sensación de que hay riesgo permanente", nos ha contado.
Miguel Ángel sabe lo que significa la palabra "renacer". La vida le ha ido poniendo retos a los que enfrentarse y darse cuenta del milagro de estar vivos y caer en la cuenta de la gran fuerza que todos llevamos dentro, mucho más potente de lo que pensamos.
Renacer cada día
En su caso, hasta en tres ocasiones ha estado cara a cara con la muerte. África o los Andes han sido escenarios en los que la vida le cambió en un segundo. Situaciones extremas de pánico en las que ha aprendido la importancia de tener alguien en quien apoyarse.
Tras estos periplos vitales, Miguel Ángel ha decidido reflexionar y entender cuáles son nuestros propósitos, especialmente cuando podemos sentirnos perdidos.
"Podemos renacer cada día. Es un tema de ser conscientes. Podemos influir en el camino en el que estamos caminando. No somos hámsteres en una rueda. Si estamos vivos es porque tenemos cosas importantes que hacer todavía", concluye Miguel Ángel.
Nosotros, en el programa, al menos sabemos cuál es la finalidad de este Espacio en blanco y de muchos otros: que disfrutes escuchando otras formas de sentir la vida.