'Espacio en blanco', en Zamora, lugar de la ilusión

Por tercer año consecutivo, Espacio en blanco ha vuelto a Zamora gracias a nuestro compañero Miguel de Lucas (Un país mágico, La 2). Una tierra que siempre nos acoge con inmenso cariño.

El Teatro Ramos Carrión ya se ha convertido en uno más de nuestros estudios en los que desplegar el logo de Radio Nacional y las velas del programa para hacer la radio que más nos gusta, en la que os vemos las caras y sentimos vuestro amor por el programa.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Directo a Zamora - 18/02/24 rne audio

En este caso hemo contado con la intervención especial del obispo de Zamora, monseñor Fernando Valera. Con él hemos conocido su etapa como misionero en Bolivia y qué es eso que llamamos Dios o la Santísima Trinidad, cómo la Iglesia aborda estos tiempos de cambios e incluso descubrimos que su diócesis cuenta con un exorcista.

Javier Pérez Andrés, periodista de la comarca, nos ha adentrado en la búsqueda del Santo Grial en León y el misterio del rayo de luz equinoccial que se produce en una iglesia románica del camino de Santiago iluminando siempre a una hora exacta el capitel en su interior.

La parte dedicada a la ciencia ha corrido a cargo del psiquiatra forense José Miguel Gaona. Sus experiencias en el campo de la investigación paranormal siempre son tremendamente reveladoras y especialmente las relativas a la posibilidad de la visión remota.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Juegos mentales - 18/02/24 rne audio

Además, hemos tenido el privilegio, una vez más, de hablar con Aldo Linares acerca de cómo es la vida de un sensitivo y cómo es ese mundo al otro lado en el que impera la calma y al que hay que aproximarse con respeto. El limbo en el que se quedan atrapadas algunas almas parece ser una cuestión poco habitual ya que, en palabras de Aldo, “indefectiblemente todos tenemos un tránsito para seguir y la gran pregunta es a dónde vamos. Lo único que sé es que vamos a más vida”.

Con cada emisión del programa planteamos nuevas preguntas y cada una de ellas genera otras nuevas. Este ciclo de ilusión y curiosidad nos lleva a estar ya pensando en la siguiente aventura. ¿Te vienes?