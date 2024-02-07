Islas Canarias: Afortunadas... y mágicas

Múltiples son las riquezas, a todos los niveles, que poseen nuestras Islas Canarias. Paisajes, gastronomía, clima, gente maravillosa…. Pero además, son tierra de grandes misterios.

Espacio en blanco las ha visitado en numerosas ocasiones. Es difícil resistirse a sus encantos y a la gratitud que sentimos por los numerosos oyentes fieles que nos siguen allí. Rememoramos, más de 30 años después, y aún emocionados, la alerta ovni que marcó un antes y un después en la historia del programa. Sin embargo, las islas en todo este tiempo han seguido sorprendiéndonos.

En el camino hemos encontrado grandes amigos y expertos en ellas, como nuestro invitado, José Gregorio González, que nos lleva a descubrir su última obra, Guía mágica de Canarias.

Tierra de mitos Su ubicación en los mapas mágicos como un destino "más allá de las columnas de Hércules" las convirtieron en un acumulador de mitos ancestrales poblado por unos habitantes aborígenes de belleza y fortaleza indescriptibles. "Mito y realidad se fueron fusionando y eso explica esa percepción mágica y la predisposición a este tipo de temáticas que tenemos en las islas y que es muy importante", afirma José Gregorio González.

Tierra de momias Canarias está plagada de necrópolis estudiadas y otras muchas aún por descubrir. Cientos y miles de momias aparecieron en ellas sorprendiendo por su conexión con las famosas momias de Egipto. ¿De dónde venía ese conocimiento? ¿Procedían de Egipto los guanches? Las hipótesis son numerosas y siguen dando mucho que hablar, pero en lo que hay unanimidad es en que esas momias representan la gran espiritualidad de la zona.