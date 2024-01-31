No dudes: están ahí
- Nos ponemos en la piel de los investigadores que tratan de tener pruebas físicas de lo que para el resto son incertidumbres
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Al parecer, nos rodea lo invisible y solo algunos no cejan en el empeño por tratar de palparlo. En este último Espacio en blanco nos ponemos en la piel de aquellos investigadores que han dedicado buena parte de su vida a tratar de tener pruebas físicas, de lo que para el resto únicamente son incertidumbres.
Antonio Pérez es uno de ellos. De aquellos que persiguen y agudizan sus sentidos para encontrar respuestas. Sus investigaciones de campo están repletas de psicofonías (de las que hemos tenido el privilegio de escuchar) y de experiencias escalofriantes con lo desconocido.
Energías inteligentes
“Vivimos en un edificio con un único ascensor sin llave, escuchamos a los que hay arriba y abajo, sabemos que están, pero no los vemos. Cuando alguien consigue la llave para cambiar de planta descubre voces, imágenes... Se produce el contacto. El susto y la sorpresa del descubrimiento es mutua y queda registrada en las grabaciones” nos comenta nuestro invitado.
Ellos hacen lo imposible por interactuar con nosotros y que captemos sus mensajes, pero debemos mostrarnos receptivos y activos para darles ese “feedback”, ese toma y daca de energías inteligentes.
Y es sobre el terreno donde los sentidos de los investigadores se disparan y logran captar el sentimiento de afecto con el que se les recibe en esos otros planos.
Casas encantadas, campings…todo lugar está habitado por ellos
Hay lugares que están impregnados de esas energías atrapadas en el tiempo y el espacio. No importa si se trata de casas antiguas, humildes o palacios, espacios al aire libre como carreteras o campings y especialmente los hospitales. Todos estos enclaves comunes los tenemos aquí, en España. Ellos están cerca, solo tenemos que estar atentos.
“No es necesario tener un grabador de alta gama. Son energías inteligentes, nos van a conocer. Si somos honestos se van a poner en contacto con nosotros”
Mientras te decides a ir o no a la búsqueda de esos seres, en este Espacio en blanco te traemos algunas claves para que al menos estés convencido y preparada.