No dudes: están ahí

Al parecer, nos rodea lo invisible y solo algunos no cejan en el empeño por tratar de palparlo. En este último Espacio en blanco nos ponemos en la piel de aquellos investigadores que han dedicado buena parte de su vida a tratar de tener pruebas físicas, de lo que para el resto únicamente son incertidumbres.

Espacio en blanco Espacio en blanco - ¡Atención! ¡Están ahí! - 28/01/24 rne audio

Antonio Pérez es uno de ellos. De aquellos que persiguen y agudizan sus sentidos para encontrar respuestas. Sus investigaciones de campo están repletas de psicofonías (de las que hemos tenido el privilegio de escuchar) y de experiencias escalofriantes con lo desconocido.

Energías inteligentes “Vivimos en un edificio con un único ascensor sin llave, escuchamos a los que hay arriba y abajo, sabemos que están, pero no los vemos. Cuando alguien consigue la llave para cambiar de planta descubre voces, imágenes... Se produce el contacto. El susto y la sorpresa del descubrimiento es mutua y queda registrada en las grabaciones” nos comenta nuestro invitado. Ellos hacen lo imposible por interactuar con nosotros y que captemos sus mensajes, pero debemos mostrarnos receptivos y activos para darles ese “feedback”, ese toma y daca de energías inteligentes. Y es sobre el terreno donde los sentidos de los investigadores se disparan y logran captar el sentimiento de afecto con el que se les recibe en esos otros planos.