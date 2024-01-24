¿La historia está escrita en los cielos?
- El astrólogo José Alberto Millán analiza en Espacio en blanco la situación geopolítica actual y venidera
- La entrada de Plutón en Acuario puede derivar en la pérdida de fuerza de las grandes potencias actuales
Espacio en blanco se ha preguntado si mirando hacia arriba podemos entender lo que sucede y va a suceder aquí abajo. Para ello ha hablado con un experto, el astrólogo José Alberto Millán. Desde su perspectiva ha analizado la situación geopolítica actual y venidera.
Un poco de historia
Tenemos que recordar que la astrología era en origen una herramienta fundamental de gestión de la economía y la política, de ahí el inmenso poder que tenían en la sociedad los astrólogos.
Nació como consecuencia una preocupación mundial. No estaba enfocado en querer conocer el destino de la vida personal de cada individuo, sino del destino del país, de la comunidad y del rey. Protegerle, coronarle, iniciar una guerra… todo pasaba por la astrología.
"Hoy en día, el ser humano es mucho más libre y el astrólogo no tiene que susurrar nada al oído de los poderosos sino interpretar para la gente lo que está sucediendo", nos apunta Millán.
Plutón entra en Acuario
Este domingo vivimos un fenómeno "brutal" que únicamente sucede cada 240 años: Plutón entra en Acuario.
El primero representa la destrucción de mundos y universos, el gran maestro que elimina lo viejo para dar paso a un nuevo nacimiento. Acuario por el contrario representa la ciencia.
Tradicionalmente esta conjunción implica momentos sísmicos. Eso puede derivar en la pérdida de fuerza a cámara lenta de las grandes potencias que conocemos, aunque como comenta José Millán, "vienen buenos tiempos pero con dolores de parto".
Y si esta realidad por llegar no nos emociona… al final del programa conocemos casos de saltos a otras dimensiones. Nuestro compañero Juan Gómez ha recopilado casos de oyentes que aseguran haberse asomado a otras realidades aunque sea de manera accidental.
¿Serán mejores esos otros planos que en el que estamos? ¿Existirá allí un Espacio en blanco? Por si acaso quédate ya con este, ¿no?