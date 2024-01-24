¿La historia está escrita en los cielos?

Espacio en blanco se ha preguntado si mirando hacia arriba podemos entender lo que sucede y va a suceder aquí abajo. Para ello ha hablado con un experto, el astrólogo José Alberto Millán. Desde su perspectiva ha analizado la situación geopolítica actual y venidera.

Espacio en blanco - Tierra, tenemos un problema - 21/01/24

Un poco de historia

Tenemos que recordar que la astrología era en origen una herramienta fundamental de gestión de la economía y la política, de ahí el inmenso poder que tenían en la sociedad los astrólogos.

Nació como consecuencia una preocupación mundial. No estaba enfocado en querer conocer el destino de la vida personal de cada individuo, sino del destino del país, de la comunidad y del rey. Protegerle, coronarle, iniciar una guerra… todo pasaba por la astrología.

"Hoy en día, el ser humano es mucho más libre y el astrólogo no tiene que susurrar nada al oído de los poderosos sino interpretar para la gente lo que está sucediendo", nos apunta Millán.