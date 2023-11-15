Silvia Ortiz y Emma Entrena, "investigadoras baby" del misterio

España está plagada de historias y leyendas que permanecen en la mente de múltiples testigos y van trasmitiéndose a lo largo de las generaciones. El misterio se extiende e interesa a todo tipo de edades y este último Espacio en blanco es una clara muestra de ello.

En muchos casos este legado de "las cosas raras" sigue vivo gracias a jóvenes investigadoras e investigadores que se han visto atraídos por casos que ocurrieron muchos años antes incluso de que hubiesen nacido. Silvia Ortiz y Emma Entrena ejemplifican perfectamente esto.

En 2020 crearon el podcast Terrores nocturnos y desde entonces no han dejado de invertir todos sus esfuerzos en dar vida a ese espacio en el que tratar los temas de misterio que tanto les apasionan. Ellas mismas se denominan "investigadoras baby" y "contadoras de historias", pero ya pueden presumir, además de con un gran número de suscriptores, con un libro recién publicado titulado Terrores nocturnos. España misteriosa.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Terrores nocturnos - 12/11/23 rne audio

Las redes, aliadas del misterio Si algo bueno han traído las redes sociales a nuestras vidas han sido la posibilidad de difundir esta clase de temática por ellas. Para Silvia y Emma son importantísimas a la hora de realizar sus investigaciones y creen que son las grandes impulsoras de los temas de este ámbito, pero en opinión de Silvia "han sido igualmente maltratados como en los medios tradicionales". Eso no ha impedido que hagan su labor de difusión de los sucesos paranormales que más les interesan. Muchos de sus estudios se centran en Madrid con casos como la estación de Metro, que alberga numerosos esqueletos tapiados de un antiguo convento, pasando por la casa de los crímenes de la calle Antonio Grilo. Pero también siguen de cerca la pista de los enigmáticos fenómenos que han sucedido en el hospital Virgen de la Montaña en Cáceres, entre otros muchos que recogen en su libro.