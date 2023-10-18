Cita en el astral

En Espacio en blanco nos gusta mostraros todo tipo viajes y rutas por el mundo. Conocer y explorar otras realidades siempre es nuestro propósito. En esta ocasión hemos optado por cruzar las fronteras de la realidad y traspasarlas para ir hacia otra dimensión desconocida. En este último programa nos adentramos en el apasionante mundo de los viajes astrales.

José Gregorio González es nuestro guía en esta especial incursión. Compañero periodista, conocedor del mundo del misterio a través de su programa de radio en Canarias, nos propone asomarnos a este mundo tan desconocido.

Espacio en blanco Espacio en blanco - El vuelo mágico - 15/10/23 rne audio

Un canal de energía invisible Para ello empezamos explicando qué es el prana, el canal a través del cual nuestra conciencia viaja cuando abandona el cuerpo físico. La tradición chamánica lo llamaba “el vuelo mágico” en su intento por describirlo. La tarea no es sencilla, “el lenguaje es limitante para detallar qué sucede cuando alguien experimenta un viaje astral”, afirma José Gregorio. Según nos han contado muchos oyentes, algo en lo que la mayoría coincide es en el miedo como protagonista del momento, ya que en un alto porcentaje de los casos la visión cenital de nuestro propio cuerpo tumbado puede resultar aterradora.

Viajeros astrales El miedo no fue un impedimento para personajes como Robert Monroe, cuya vida dedicó a enseñar técnicas para realizarlos. Oliver Fox fue otro de los pioneros en la materia gracias a sus aportaciones a través de la experiencia con sus propios desdoblamientos. Muchos de estos viajeros llegaron a desarrollar tal grado de control que fueron capaces de citarse en el astral con otros viajeros expertos.