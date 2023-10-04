Dentro de los manicomios

En el último programa de Espacio en blanco nos hemos adentrado en dos lugares muy tenebrosos: en la cárcel de nuestra mente y en los edificios que se han construido para sanarla.

Los manicomios son los protagonistas. Desde varios puntos de vista. Como sitios que tradicionalmente nos resultan espeluznantes y a la vez hermosos, ya que muchos de ellos son auténticos ejemplos de obras maestras de la arquitectura. Lo que sucede puertas para adentro es el gran misterio y es ahí donde queremos adentrarnos.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Viaje al centro de los manicomios - 01/10/23 rne audio

Fernando Gómez es colaborador habitual en medios de comunicación sobre historia y misterio. Con él compartimos su último libro, Viaje al centro de los manicomios. Un recorrido que abarca desde el Hospital de los Inocentes en Valencia (el primero que se construyó para tal fin en Europa) pasando por Villa Azzurra, en Turín, donde los niños fueron los protagonistas de auténticas atrocidades.

Ya los egipcios practicaron las famosas trepanaciones y no fue hasta la época de El Bosco cuando el propio pintor se atrevió a denunciar esta práctica. Otra de las denostadas terapias fue el electroshock. Fue descubierta por un médico italiano como imitación de los electrodos que aplicaban a los cerdos y que él consideraba que servía para relajarles.

Son algunas curiosidades sorprendentes y en muchas de ellas se reflejan el desconocimiento y la maldad. En todas parece habitar el miedo al laberinto de la mente.

Abordamos este tema tan duro desde el respeto y la concienciación de todos los enfermos de salud mental que fueron maltratados en el pasado para tratar de que no se repita en ningún centro psiquiátrico en el presente.