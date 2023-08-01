La maldad, nuestra compañera de viaje

¿Es el ser humano malo por naturaleza? No es fácil contestar a esta pregunta si escuchas el repaso que hemos hecho en Espacio en blanco de los actos oscuros que ha cometido el ser humano.

El escritor Joni BL ha recopilado en su nueva novela muchos de los ejemplos en los que la bondad sale mal parada.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Actos macabros - 30/07/23 rne audio

Hay muchos pasajes de la historia repletos de verdaderas atrocidades. Desde la prehistoria hasta nuestros días y en cualquiera de los cinco continentes. El canibalismo de nuestros ancestros, lo salvaje de los vikingos y los corsarios o los sacrificios de los mayas. Parece ser que no existe un momento en la trayectoria del ser humano en este planeta sin crueldad. No sólo las guerras son el escenario de la barbarie. También encontramos la maldad en solitarios asesinos en serie.

Y lugares. Hay zonas que han quedado impregnadas de los ecos siniestros del pasado. Por ejemplo, una prueba tangible de ello es el de una isla en la que, más de 200 años después, siguen saliendo a la superficie los huesos de los esclavos que allí fueron arrojados.

¿Somos buenos y nos pervertimos por el camino o el mal es inherente a nosotros desde que nacemos? Trataremos de hallar conclusiones.

Burgos de misterio Nos damos un paseo veraniego junto a Juan José López para descubrir casos muy misteriosos en Burgos. Allí descubrimos pisos con paredes que sangran, páramos en los que aún resuenan las leyendas de brujería, fenómenos OVNI, etc.