La maldad, nuestra compañera de viaje
- ¿Es el ser humano malo por naturaleza? La historia del ser humano está repleta de atrocidades
- El escritor Joni BL recopila en su nueva novela muchos ejemplos en los que la bondad sale mal parada
¿Es el ser humano malo por naturaleza? No es fácil contestar a esta pregunta si escuchas el repaso que hemos hecho en Espacio en blanco de los actos oscuros que ha cometido el ser humano.
El escritor Joni BL ha recopilado en su nueva novela muchos de los ejemplos en los que la bondad sale mal parada.
Hay muchos pasajes de la historia repletos de verdaderas atrocidades. Desde la prehistoria hasta nuestros días y en cualquiera de los cinco continentes. El canibalismo de nuestros ancestros, lo salvaje de los vikingos y los corsarios o los sacrificios de los mayas. Parece ser que no existe un momento en la trayectoria del ser humano en este planeta sin crueldad. No sólo las guerras son el escenario de la barbarie. También encontramos la maldad en solitarios asesinos en serie.
Y lugares. Hay zonas que han quedado impregnadas de los ecos siniestros del pasado. Por ejemplo, una prueba tangible de ello es el de una isla en la que, más de 200 años después, siguen saliendo a la superficie los huesos de los esclavos que allí fueron arrojados.
¿Somos buenos y nos pervertimos por el camino o el mal es inherente a nosotros desde que nacemos? Trataremos de hallar conclusiones.
Burgos de misterio
Nos damos un paseo veraniego junto a Juan José López para descubrir casos muy misteriosos en Burgos. Allí descubrimos pisos con paredes que sangran, páramos en los que aún resuenan las leyendas de brujería, fenómenos OVNI, etc.
La navaja de Einstein
La ciencia es de los mayores misterios por desvelar. Reservamos nuestra última parte del programa para descubrir cómo los minerales y rocas consiguen proporcionarnos las construcciones más alucinantes, herramientas lúdicas o nuestro propio alimento. También nosotros somos polvo de estrellas, materia orgánica, y como seres vivos también participamos en los propios ciclos de la tierra. Eugenio Manuel Fernández nos ilustra sobre cómo los minerales y la cultura de la que procedemos están estrechamente relacionados.
Son muchos los temas que inundan nuestra última edición del programa, esperamos que inunden dos buenas horas de radio disponibles para ti en RTVE Audio.