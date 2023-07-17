Los caballeros templarios, la orden inmortal

Son de las órdenes de caballería más famosas de todos los tiempos. ¿Qué les hizo tan relevantes para que sigamos hoy día hablando de ellos?

Esta es la pregunta con la que abrimos este nuevo Espacio en blanco para tratar de cartografiar la Orden del Temple.

Espacio en blanco Espacio en blanco - El legado templario - 16/07/23 rne audio

Quizás sean sus múltiples huellas en España las que nos hacen tener esta especie de fascinación por ellos. Puede que esta misma razón sea lo que ha llevado a que escritores como nuestro invitado, Jesús Ávila Granados, hayan dedicado buena parte de su trabajo en documentarse acerca de los templarios.

De ellos se dice que son un gran ejemplo de convivencia entre culturas y entre sus propias “encomiendas” como sistema de organización y reparto de los recursos.

Nacieron de un sueño, es decir, de la visión onírica que San Bernardo de Claraval tuvo con la Virgen María en el que interpreto como misión el crear una nueva milicia con espada, escudo e inteligencia. Y es precisamente ese último rasgo un elemento diferenciador en la Orden del Temple, ya que es una de las agrupaciones militares que más potenciaron su crecimiento intelectual con respecto a las demás del momento. “No paraban de aprender” según cuenta nuestro invitado, Jesús Ávila.

Aportaciones Numerosas y muy variadas. Por ejemplo, la participación de los templarios está presente en la construcción de unas 75 catedrales de Europa, de hecho, se les atribuye a ellos el paso del románico al gótico. También la creación de la primera letra de cambio y la protección de los caminos de peregrinación a los santos lugares como Santiago de Compostela. Tampoco se puede ignorar su contribución a la creación de las universidades y las escuelas de traductores. Tales son las obras significativas de la orden que no es de extrañar que levantaran todo tipo de envidias y suspicacias desencadenando su propio fin. Pero como se puede comprobar, siguen más vivos que nunca.