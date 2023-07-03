Las reinas de la creación

Los seres humanos vamos de humillación en humillación. No hace tanto tiempo atrás creíamos que la Tierra era en centro del universo. Ahora sabemos que nuestro planeta forma parte de una galaxia cualquiera de los 300.000 millones de galaxias que hemos logrado detectar. Aún nos quedaba la esperanza de ser los reyes de la creación, hasta que descubrimos que los animales también sienten, pueden ser solidarios, incluso distinguen entre bien y mal, y elefantes y primates muestran cierto grado espiritualidad. Pero es que ahora sabemos que los vegetales también son inteligentes.

Espacio en blanco Espacio en blanco - La vida secreta de las plantas - 02/07/23 rne audio

El periodista e investigador, Miguel Pedrero, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca cómo se están desarrollando estos experimentos. Ha entrevistado a Paco Calvo, director del Laboratorio de Inteligencia Mínima (centrado en investigar la inteligencia vegetal) de la Universidad de Murcia. Este laboratorio está financiado por la Oficina de Investigación Naval de EE.UU (ONR, por sus siglas en inglés). Paco Calvo es catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Murcia y considerado uno de los más importantes científicos cognitivos de la actualidad.

Tus plantas huelen y oyen Ambos han explicado en Espacio en Blanco los fenómenos sorprendentes que se dan en el mundo de las plantas. Ejemplos como la comunicación entre ellas a través de olores, su capacidad de captar a cientos de metros de distancia a sus depredadores, sus habilidades para recibir los sonidos mediante las vibraciones, sus acuerdos de colaboración, y también su individualismo a la hora de tomar decisiones ante un mismo problema, o su habilidad para aprender, entre otros. Y surge la gran pregunta ¿tienen conciencia? Todo parece indicar que sí. Los neurobiólogos vegetales cada vez están más convencidos de que son entidades conscientes a pesar de no tener cerebro. Comprender el funcionamiento de la naturaleza, impedir las destrucciones de los ecosistemas evitará nuevas pandemias, lo que en definitiva supone la clave de la supervivencia humana.