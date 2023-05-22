Dioses con pies de barro

Desde que el mundo es mundo han existido. Espacio en blanco de RNE les pone cara. Aunque sus rostros ya los conoces seguramente. Encabezan la lista de los más ricos, pero no hablaremos de dinero, hablamos de algo mucho más antiguo: el poder.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Los dueños del planeta - 21/05/23 rne audio

Ellos han decidido cómo debemos pensar, qué debemos consumir, cómo debemos vivir. Diseñan el mundo sin esconderse. Es más, que sepamos quiénes son forma parte de su plan.

Desde hace varias décadas y en el contexto actual de la exposición de la imagen (la profesional y la personal) estos hombres propietarios de fortunas buscan protagonismo. Quieren darse a conocer y quieren que les veamos como personajes, como ídolos a los que imitar y adorar.

No son políticos, no son intelectuales ni sabios, pero quieren liderar el control material y espiritual de todos nosotros como si lo fueran. Son los nuevos dioses de nuestro tiempo.

La tecnología, los medios de comunicación, la especulación financiera y la inteligencia artificial, entre otros, son sus aliados para llegar a convertirnos en el Homo tecno perfecto.

¿Pero han conseguido de verdad anular nuestra capacidad de pensamiento crítico? ¿Han logrado triunfar con todos sus inventos?

La periodista Cristina Martín Jiménez analiza un buen catálogo de poderosos que dominan el planeta y el Olimpo de los dioses modernos de Occidente. Desde Elon Musk, pasando por Mark Zuckerberg o los creadores de Google.

El Club Bilderberg, los poderosos a cara descubierta Este prestigioso grupo de los participantes más poderosos del mundo ya no se esconde, ya no son invisibles. Estos días el Club Bilderberg se ha reunido en Lisboa para tratar temas como la guerra de Ucrania, la transición energética, China o la inteligencia artificial. Nuestra invitada lleva años investigándolos y nos habla de la influencia y repercusiones de estas reuniones en las que, por ejemplo, América Latina no tiene acceso ni representación.