Sensibilidad extraordinaria
- Nos adentramos con Aldo Linares a territorios a los que muchos de nosotros no tenemos acceso
- Escucha Espacio en blanco los domingos de 02.00 a 04.00 horas en Radio Nacional y RTVE Play Radio
“Cada vez hay más preguntas, pero menos respuestas” Así ha comenzado nuestra charla con Aldo Linares, uno de nuestros invitados más queridos por Espacio en Blanco.
Con él nos hemos vuelto a adentrar en territorios a los que muchos de nosotros no tenemos acceso, pero en los que él sí cuenta con la capacidad para recorrerlos.
Desde que era un niño, nuestro invitado ha tenido capacidades extrasensoriales para percibir presencias y espíritus que a lo largo de los años le han aportado herramientas para afrontar la vida. No siempre la ciencia tiene respuesta para todo y parece que lo que no es cuantificable ni reproducible, simplementeno existe. Sin embargo, para Aldo, la realidad es mucho más amplia de lo que creemos y no se trata tanto de creer, si no de sentir.
El silencio como espacio de creación
“Nos hemos aprendido de memoria un libro de instrucciones y no vemos más allá de esas reglas establecidas. Hay que ser humildes. No esperar nada. A lo oculto le da igual que creas o no. El misterio ocurre y nos pone a todos en el mismo lugar. Nos deja mudos a todos y del silencio sale todo. El silencio es el más íntimo y creador” afirma Aldo.
Toda una vida marcada por la experiencia sensitiva nos acompaña en este programa para replantearnos la educación que hemos recibido respecto a la muerte, y especialmente para despertar nuevas dudas sobre nosotros mismos.
Se obró el milagro
La noticia sorprendía a todos. Los niños desaparecidos en el trágico accidente de la avioneta en pleno Amazonas, eran encontrados con vida tras más de 40 días perdidos en la selva. Hemos contactado desde Colombia con Salud Hernández Mora, periodista que ha estado muy cerca de los encargados de su búsqueda y nos narra el importante protagonismo de la mística y la tradición ancestral que se han dado en este rescate.
Y finalizamos con otro ritual misterioso en nuestro propio país. David Cuevas nos habla del extraño hallazgo que se ha dado en los últimos días en Vigo.
Si quieres descubrir algunas de las respuestas a esas innumerables preguntas, no te pierdas nuestro último podcast.