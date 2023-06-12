Verne, ¿el primer ufólogo?

Estados Unidos, 1896 y 1897. Una oleada de extrañas naves invade los cielos de diferentes estados del país. En sus aterrizajes, los tripulantes no tienen inconveniente en dar nombres e intenciones a los testigos presenciales. La prensa del momento los califica como air-ships. Estamos ante uno de los primeros fenómenos OVNI recogidos por los medios de comunicación.

Este hecho, un espectáculo en sí mismo, presenta una particularidad añadida ¡alucinante!, ya que son numerosas las coincidencias entre las peripecias de la máquina voladora Albatros inventada por Julio Verne en su novela Robur el conquistador y las aeronaves que sorprendieron los cielos norteamericanos. El dato que aporta aún más extrañeza es que Verne escribió esto diez años antes del suceso.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 'Air-ship': los ovnis de Julio Verne - 11/06/23 rne audio

¿Era Verne un profeta o un viajero del tiempo? ¿Los creadores de dichas naves se basaron en su relato?

Es bien sabido que las obras de Verne están repletas de secretos y claves que ocultaban todo tipo de profecías. Múltiples ideas futuristas para su época que el tiempo tradujo en inventos como el submarino, el módulo lunar, el fax o la silla eléctrica… entre otros.

El escritor y ufólogo José Antonio Caravaca trae a Espacio en blanco el profundo estudio que ha realizado para analizar la conexión que se da entre esos air-ships y el escritor galo Julio Verne.