¿Te apetece vivir eternamente?

La inmortalidad parece cada vez estar más cerca desde el punto de vista tecnológico y las inteligencias artificiales.

Sin embargo, desde hace muchas décadas, la literatura ya nos ha proporcionado muchos ejemplos de personajes míticos que han logrado hacerse con ella. El terrible Drácula es de los primeros que acuden a nuestra mente, pero hay otras versiones más edulcoradas como la de Peter Pan.

Tanto en formato vampiro, como en el de un niño vividor, lograr regatear a la muerte se muestra como uno de los deseos inherentes al ser humano. En casi todas las culturas está presente la necesidad de trascender, de no aceptar que hay un final. Ya sea a través de la reencarnación o de la resurrección. Física o espiritual.

Mariano Fernández Urresti nos trae Inmortal, su última novela, en la que el tema central es el afán de sus protagonistas por sobrevivir al paso del tiempo. Y con él nos preguntamos dónde acaba el mito y dónde empiezan los casos reales que inspiraron a los creadores de estas historias.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Inmortalidad - 04/06/23 rne audio

Indiana Jones, el peor arqueólogo del mundo El cine también se ha hecho eco de la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Seguro que todos recordamos la inolvidable escena de Indiana Jones y la última cruzada en la que beber del auténtico Santo Grial, en un intento por conseguir la inmortalidad, acaba con el malvado millonario. Espacio en blanco Espacio en blanco - Indiana Jones - 04/06/23 rne audio Y precisamente queremos poner rumbo hacia las próximas aventuras de Indiana Jones. La última película ya está casi en nuestras salas de cine para volver a disfrutar con el arqueólogo más famoso de todos los tiempos (y el peor, ya que destroza todo a su paso). Nuestro experto en el séptimo arte, Francisco Javier Millán Almenar, recupera las anécdotas, peripecias y curiosidades de la saga y nos adelanta con qué vamos a deleitarnos en la siguiente entrega.