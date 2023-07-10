Batalla paranormal

La Guerra Civil española sigue siendo fuente de innumerables estudios, documentales y películas, novelas y ensayos que recuerdan la barbarie que sufrió España. En nuestro nuevo podcast de Espacio en Blanco, nos adentramos en un aspecto menos conocido y narrado: el misterio en la Guerra Civil.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Episodios sobrenaturales en la guerra - 09/07/23 rne audio

Nos trasladamos a un punto muy convulso en nuestra historia junto al escritor Eladio Romero García, doctor en Historia y autor de varios libros sobre la Guerra Civil, cuyo último trabajo nos propone una mirada diferente al conflicto desde el punto de vista de lo paranormal e inexplicable.

¿Sabías que en el verano de 1931 se produjeron apariciones marianas y profecías sobre la guerra?¿Y que se dijo que la Virgen del Pilar evitó el estallido de bombas? Eso produjo que los soldados católicos se encomendasen a ella y le atribuyesen su salvación. Los milagros relacionados con la batalla eran múltiples, aunque cabe destacar que no están reconocidos por la Iglesia. Esto no impidió que Franco también se dejase imbuir por esta mística.

Se dice que el dictador atesoraba el brazo incorrupto de Santa Teresa y asociaba el triunfo en la batalla de Brunete al apóstol Santiago. Su interés por el esoterismo le venía desde su etapa en Marruecos donde consiguió salvarse de una herida mortal y fue considerado amparado por la divinidad. Allí se dice que frecuentaba consultas con videntes que le pronosticaban futuros éxitos, incluso su papel como próximo jefe del Estado.