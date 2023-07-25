Los celtas, un pueblo vivo

Nos adentramos en un viaje por la historia de un pueblo que ha dejado su impronta por todo el mundo: los celtas.

A pesar de no tener escritura, su legado ha llegado hasta nuestros días. En los siglos VII y VIII a. C. se datan sus orígenes y gracias a la trasmisión oral y la romanización posterior conseguimos saber más sobre ellos.

Tatiana Guijo ha estudiado e investigado todo sobre ellos y ha visitado Espacio en blanco para contarnos múltiples detalles de este pueblo de leyenda.

Espacio en blanco Espacio en blanco - El pueblo oculto: los celtas - 23/07/23 rne audio

Sociedades organizadas y lideradas por los druidas Eran excelentes manipuladores del hierro y respetaban profundamente la figura de los agricultores y ganaderos. También tenían esclavos y la mujer gozaba de más derechos de los que pudiera pensarse. Incluso sabemos que estaban obligadas a ir a guerra. Si hay una figura que destaque por encima del resto es la del druida. Su papel era incluso más importante que el del rey y también tenía su versión femenina, las dríades. Además de su funcionamiento como sociedad, nuestra invitada, Tatiana, nos ha hablado del papel de la muerte en esta cultura. Los sacrificios humanos se producían en unos ritos muy peculiares llegando incluso a practicarse la llamada "triple muerte ritual" en la que se entregaba el alma del blasfemo a los tres diferentes dioses a los que no se hubiese respetado.

Secuelas de una civilización legendaria Las islas británicas, Hungría, Alemania, Francia, Ucrania, Turquía y Rumanía son algunos de los lugares por los que la cultura celta sigue estando latente. Por supuesto Irlanda es de los enclaves en los que más se conserva y preserva su folclore. Además, en España tenemos múltiples zonas donde los celtas hicieron parada, siendo Galicia la tierra que más les recuerda.