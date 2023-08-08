Ovnis: ¿Ya están aquí?

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro con varios de los investigadores que suelen visitar Espacio en blanco. Quisimos aprovechar el momento para charlar con ellos sobre el fenómeno ovni y convertir ese coloquio en algo que pudiéramos llevar a todos los oyentes, los presentes en la sala y los que nos escucháis en la emisión en directo o a través del podcast de RNE.

Nos reunimos con José Antonio Caravaca, escritor e investigador del fenómeno ovni; Javier Sierra, Premio Planeta y amigo habitual del programa, y Martín Sierra, una de las jóvenes promesas en la investigación de este gran misterio.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Charlemos sobre el fenómeno ovni - 06/08/23 rne audio

Al parecer avistar algo en los cielos no es nada nuevo, es decir, siempre ha estado presente a lo largo de la historia, pero llamado de otras maneras. Antes creían que eran ángeles, demonios o seres elementales y no se le aplicaban este tipo de descripciones.

¿Han avistado un ovni? Parte de nuestros invitados sí lo han experimentado, pero especialmente han dedicado mucho tiempo a buscar y entrevistar a personas que también lo han vivido. Y llegan a una conclusión: los testigos han visto cosas diferentes pero coinciden en las sensaciones.

Factores psicológicos José Antonio y Javier creen que "es algo vinculado al ser humano, y en ese conato de contacto es cuando se produce la magia". Y nos hablan del "efecto campana", un efecto que consigue aislar los sentidos de los testigos y los atrapa en una especie de burbuja en la que toda su atención es absorbida por lo que están viendo.