Ovnis: ¿Ya están aquí?
- Los investigadores José Antonio Caravaca y Martín Sierra y el escritor Javier Sierra analizan el fenómeno
- Una de las conclusiones: los testigos han visto cosas diferentes pero coinciden en las sensaciones
Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro con varios de los investigadores que suelen visitar Espacio en blanco. Quisimos aprovechar el momento para charlar con ellos sobre el fenómeno ovni y convertir ese coloquio en algo que pudiéramos llevar a todos los oyentes, los presentes en la sala y los que nos escucháis en la emisión en directo o a través del podcast de RNE.
Nos reunimos con José Antonio Caravaca, escritor e investigador del fenómeno ovni; Javier Sierra, Premio Planeta y amigo habitual del programa, y Martín Sierra, una de las jóvenes promesas en la investigación de este gran misterio.
Al parecer avistar algo en los cielos no es nada nuevo, es decir, siempre ha estado presente a lo largo de la historia, pero llamado de otras maneras. Antes creían que eran ángeles, demonios o seres elementales y no se le aplicaban este tipo de descripciones.
¿Han avistado un ovni?
Parte de nuestros invitados sí lo han experimentado, pero especialmente han dedicado mucho tiempo a buscar y entrevistar a personas que también lo han vivido.
Y llegan a una conclusión: los testigos han visto cosas diferentes pero coinciden en las sensaciones.
Factores psicológicos
José Antonio y Javier creen que "es algo vinculado al ser humano, y en ese conato de contacto es cuando se produce la magia".
Y nos hablan del "efecto campana", un efecto que consigue aislar los sentidos de los testigos y los atrapa en una especie de burbuja en la que toda su atención es absorbida por lo que están viendo.
Roswell
Javier Sierra ha tenido la oportunidad de visitar el lugar e investigar sobre él. Para él está claro, sí que cayó un ovni en esa zona, se recuperaron los cuerpos y ha permanecido en secreto hasta ahora.
Hace pocos días asistimos a nuevas noticias procedentes del Gobierno de los Estados Unidos. Parece que solo los ovnis aparecen allí o más bien ¿son los estadounidenses los que han decidido dominar el relato y prepararnos para el encuentro? Sea como sea, como oyente de Espacio en blanco, seguramente tú llevas años preparado o preparada.