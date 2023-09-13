La historia de los pueblos bárbaros, en 'Espacio en blanco'
- Daniel Gómez Aragonés y Gonzalo Rodríguez García inician la temporada
- Toledo, la Jerusalén española
Septiembre es el mes en el que parece que el contador se vuelve a poner a cero. Es curioso, porque llevamos casi 40 años haciendo el programa y nos da la sensación de que vuelve a ser el primer día. La ilusión, desde luego, es la misma, y vosotros siempre fieles a ella, también. Nos apasiona acompañaros desde hace tanto tiempo en las madrugadas de Radio Nacional. Y nos emociona todo el cariño que nos hacéis llegar. Si estás leyendo esto y eres nuevo o nueva, quédate a descubrir lo que Espacio en blanco ofrece a sus oyentes.
En este primer programa de la temporada (ininterrumpida desde 2008) hemos llamado a muchos amigos para recibiros. Y vienen acompañados de fantasmas a ritmo de tango, casos espeluznantes y de ¡los bárbaros!
Daniel Gómez Aragonés y Gonzalo Rodríguez García son nuestros primeros invitados y hacen un repaso por la historia de los pueblos bárbaros que forjaron Europa.
Tus ancestros… puede que sean bárbaros
Cuando decimos “bárbaro” la connotación despectiva es inevitable pero… ¿qué son realmente? Según nuestros invitados, “una de las patas de la identidad europea”.
Tal vez tenemos esa idea negativa porque, según nos cuentan Daniel y Gonzalo, los pueblos bárbaros no dieron una dimensión estatal y ciudadana a sus poblados. Seguían instalados en la cultura de la edad de bronce y el metal, de la guerra más cruenta cuyo coraje bebía de una gran admiración por sus dioses y mitos heroicos como fuerza impulsora en sus hazañas y conquistas, entre ellas la de Roma. Desde el año 375 d.C supusieron una amenaza temible para Europa, pero son clave para entender quiénes somos hoy día.
También las mujeres destacan como fuerza impulsora en la conquista de territorios y la influencia política sobre el resto de hombres. Nombres como Gala Placidia, Gosvinta o Boadicea, entre otras, fueron auténticas autoridades en sus pueblos bárbaros que cambiaron el devenir de la Historia.
Toledo, la Jerusalén española
¿Qué tenía Toledo para que se asentaran allí? Los godos la eligieron como capital por varios motivos entre ellos, probablemente, por su localización como centro de la península ibérica, pero a nivel espiritual su importancia fue vital. Toledo es símbolo de concilios, leyendas y legado del paso del mundo bárbaro por nuestro país e identidad tradicional europea.
En este Espacio en blanco deseamos ser unos buenos invasores. De tu tiempo y de tus ganas de seguir aprendiendo y disfrutando juntos de las apasionantes historias que una madrugada más pueblan las ondas.