La historia de los pueblos bárbaros, en 'Espacio en blanco'

Septiembre es el mes en el que parece que el contador se vuelve a poner a cero. Es curioso, porque llevamos casi 40 años haciendo el programa y nos da la sensación de que vuelve a ser el primer día. La ilusión, desde luego, es la misma, y vosotros siempre fieles a ella, también. Nos apasiona acompañaros desde hace tanto tiempo en las madrugadas de Radio Nacional. Y nos emociona todo el cariño que nos hacéis llegar. Si estás leyendo esto y eres nuevo o nueva, quédate a descubrir lo que Espacio en blanco ofrece a sus oyentes.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Los años bárbaros - 10/09/23 rne audio

En este primer programa de la temporada (ininterrumpida desde 2008) hemos llamado a muchos amigos para recibiros. Y vienen acompañados de fantasmas a ritmo de tango, casos espeluznantes y de ¡los bárbaros!

Daniel Gómez Aragonés y Gonzalo Rodríguez García son nuestros primeros invitados y hacen un repaso por la historia de los pueblos bárbaros que forjaron Europa.

Tus ancestros… puede que sean bárbaros Cuando decimos “bárbaro” la connotación despectiva es inevitable pero… ¿qué son realmente? Según nuestros invitados, “una de las patas de la identidad europea”. Tal vez tenemos esa idea negativa porque, según nos cuentan Daniel y Gonzalo, los pueblos bárbaros no dieron una dimensión estatal y ciudadana a sus poblados. Seguían instalados en la cultura de la edad de bronce y el metal, de la guerra más cruenta cuyo coraje bebía de una gran admiración por sus dioses y mitos heroicos como fuerza impulsora en sus hazañas y conquistas, entre ellas la de Roma. Desde el año 375 d.C supusieron una amenaza temible para Europa, pero son clave para entender quiénes somos hoy día. También las mujeres destacan como fuerza impulsora en la conquista de territorios y la influencia política sobre el resto de hombres. Nombres como Gala Placidia, Gosvinta o Boadicea, entre otras, fueron auténticas autoridades en sus pueblos bárbaros que cambiaron el devenir de la Historia.