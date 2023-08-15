Los cotilleos en la antigua Roma

Los romanos nos proporcionaron múltiples desarrollos que hoy día siguen vigentes en muchas partes del mundo. Sin embargo, hay algo peculiar que nos conecta con ellos. Nosotros también construimos buenos cotilleos.

El escritor Paco Álvarez trae a Espacio en blanco todos los salseos de la época romana para demostrarnos que lo de husmear en las vidas ajenas siempre ha sido tendencia.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Salseos de Roma - 13/08/23 rne audio

Los romanos eran expertos en el arte del bulo y el chismorreo. En los periódicos del momento suscitaban un gran interés las noticias del corazón. Los amoríos trascendían incluso al famoso Senado de Roma. Por ejemplo, era sabida la anécdota en la que Clodio se disfrazó de mujer para colarse en una fiesta de mujeres.

Según Paco Álvarez, Cleopatra es de los personajes en los que más ha influido el chismorreo. La faraona fue objeto de muchos bulos que han servido para elaborar un perfil de ella que no sabremos nunca si se ajusta a la realidad.

Los primeros influencers creadores de redes sociales Las paredes de las tabernas eran objeto de escritos donde unos a otros se iban contestando y existían personajes a lo Vito Corleone, a los que se les pedían favores y eran concedidos a cambio de oyentes en sus auditorios.