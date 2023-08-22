Peligros de cine
- La oscuridad de las salas de cine se prolongó a ciertos personajes y producciones en la época dorada de Hollywood
- Patricia Prida presenta en Espacio en blanco su último libro, con historias de leyendas enigmáticas dentro y fuera de la pantalla
La época dorada de Hollywood también tiene sus sombras. La oscuridad de las salas de cine se prolongó a ciertos personajes y producciones y el nuevo episodio de Espacio en blanco da cuenta de ello.
"Siempre he pensado que detrás de todo ese brillo y glamour casi también cualquier producción puede esconder algo oscuro". Así nos introduce la escritora Patricia Prida el último trabajo que presenta en nuestro programa para rescatar historias de leyendas enigmáticas dentro y fuera de la pantalla.
Un letrero con fantasma
El icono por excelencia son las famosas letras incrustadas en la colina de Los Ángeles. Desde lo alto de la letra "H", Peg Entwistle, una de las actrices frustradas de los años 20, decidió poner fin a su vida e iniciar una leyenda que aún hoy perdura, ya que se dice que su fantasma transita aún por la zona.
Además de la historia de las apariciones del fantasma de John Wayne, también George Reeves, el primer Superman, tiene su propia leyenda y misterio alrededor de su muerte. Se cuenta que su casa sigue habitada por un extraño fantasma con capa.
El misterio de la Dalia Negra
"Aún pesa el enigma sobre porqué se mató a esta chica y de esa manera", afirma Patricia Prida. La estela de la investigación del crimen de Elizabeth Short permanece y continúa siendo un enigma que propicia múltiples hipótesis.
Estos y otros misterios del cine se desvelan en esta primera parte de la nueva entrega de Espacio en blanco.
Vivir en una tribu
También nos queda tiempo para introducirnos en otro territorio peligroso: la selva.
Jeremy Narby nos cuenta cómo vivió de joven durante varios años entre los indígenas de una tribu del Amazonas, para buscar la inteligencia de la naturaleza y entender la presencia de poblados humanos conviviendo con ella.
"Como antropólogo tienes que ir al lugar difícil, vivir ahí y salir de tu zona de comodidad, esa era mi motivación para ir a la selva peruana en 1984", dice Narby.
En este nuevo programa nos movemos desde las alfombras rojas al barro de otras junglas. Espacios muy dispares pero en los que también mora el misterio.