Un mapamundi revuelto
- Espacio en blanco aborda las crisis mundiales actuales con el experto Fernando Cocho
- "Cuando no escuchas a un tirano con armas nucleares, algo puede pasar", subraya sobre la guerra de Ucrania
Mientras preparábamos esta última edición de Espacio en blanco, por desgracia la actualidad nos ha ofrecido un nuevo suceso que encajaba perfectamente con el tema principal que queríamos abordar: las crisis mundiales.
Queríamos plantear la cuestión analizando el conflicto a las puertas de Europa con la guerra en Ucrania y Nagorno Karabaj, y además, estudiar todos los problemas a los que se enfrenta el siempre maltratado continente africano, la crisis migratoria de América, el nuevo orden mundial que viene dado desde Asia con China a la cabeza y por último la Inteligencia Artificial.
Sin embargo, respondiendo a esta velocidad en la que parecemos inmersos, Israel y Gaza se han colocado como primer tema a tener en cuenta. Por ello hemos conectado con Juan Fridman desde Israel para conocer las últimas noticias.
Además hemos contado con Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en seguridad nacional y cibercrimen. Con él hemos hecho repaso de algunas de las crisis que están convirtiendo el mundo en un hervidero de nuevas formas de ataque y nuevas soluciones con las que atajar estas crisis.
En palabras de nuestro invitado, "estamos en guerra económica desde hace mucho tiempo y llevamos viendo crisis humanitarias constantes, pero no queremos escucharlo". En el caso de la guerra en Ucrania, Fernando afirma que "cuando no escuchas a un tirano con armas nucleares, algo puede pasar y esto se sabía perfectamente".
En el caso de África, Fernando reincide en que no escuchamos y hemos vuelto a un neocolonialismo que les somete a los poderes económicos y militares de otras potencias extranjeras como Rusia o China.
Latinoamérica tampoco se libra de la inestabilidad con revoluciones que se están radicalizando al estilo de los años 70 y en cambio China es y será el futuro porque "el dragón ha despertado".
Y hablando del despertar, la Inteligencia Artificial lo ha hecho con creces. Al parecer en España tenemos a los mejores expertos y de todos nosotros depende en qué se va a convertir esta potente herramienta. Será lo que permitamos que sea.
El fantasma del barón
Cambiamos de escenario para irnos hasta Murcia, donde la presencia de un misterioso personaje ha hecho que las hermanas Laura y María Lara hayan vivido una experiencia que jamás olvidarán en su visita a un enigmático museo.
En este último Espacio en blanco interpretamos la realidad en este y en otros planos de dimensión. En muchas ocasiones no encontramos respuesta, pero siempre nos gusta plantear todo tipo de preguntas para pensarlas junto a ti.