'Immaturi': las apariciones fantasmales de niños según Javier Pérez Campos

Notar la presencia de algo extraño en el ambiente inquieta. Pensar que se pueda tratar de un fantasma o espíritu aterra. Pero ¿y si ese fantasma es el de un niño? El miedo se dispara completamente.

En Espacio en blanco nos hemos adentrado en ese miedo que tanto han explorado en la literatura y el cine. Para ello hemos invitado a un gran periodista del misterio, a Javier Pérez Campos.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Los immaturi - 05/11/23 rne audio

Los principitos En su último trabajo, Immaturi: Los inocentes, Javier aborda diferentes casos de apariciones fantasmales de niños. Desde la conexión del autor de El principito con este tipo de casos, a viejas crónicas medievales, pasando por edificios oficiales, camposantos y carreteras. Son múltiples los espacios en los que la presencia de niños fantasmales provoca uno de los miedos más temidos por todos los testigos que lo experimentan. A raíz del nacimiento de sus hijos, nuestro invitado comenzó a vivir los miedos de la paternidad y a recibir numerosos casos de personas que habían vivido encuentros inquietantes con espíritus de niños. Esto le llevó a investigar sobre el tema y a conocer a Augusto, la primera historia registrada de un niño fantasma en nuestro país, en el siglo VI, y a conocer cómo se les enterraba de un modo peculiar en el pasado. ¿Por qué nos produce tanto miedo el fantasma de un niño? Javier plantea que ese miedo tan grande que nos producen los más pequeños puede estar conectado con la idea de que “si él ha muerto a deshora, tampoco existe la certeza de un mañana para nosotros. Y quizá eso es lo que más nos aterra”.