Albacete, punto de encuentro de los seguidores del mundo del misterio
- Espacio en blanco asiste a uno de los eventos más significativos en el mundo espiritual: el Congreso Vida después de la Vida
- Experiencias regresivas, los legados de los chamanes y los misterios de la sierra de Albacete protagonizan el especial
En la última emisión de Espacio en blanco hemos vuelto a otro de nuestros lugares habituales: Albacete. Y en una fecha muy especial para asistir a uno de los eventos más significativos en el mundo espiritual y en la trayectoria del programa: el Congreso Vida después de la Vida.
Su creador y organizador, Rafa Campillo, nos abrió de nuevo las puertas a unas jornadas llenas de aprendizaje en compañía de grandes invitados con los que tuvimos el privilegio de charlar en Espacio en blanco.
"Medicina del alma"
El doctor Juan José López acuña este término para explicarnos algo tan enigmático e indescifrable como la experiencia regresiva.
A lo largo de todos sus años de investigación nos aporta un punto de vista sobre la muerte en el que el miedo desaparece gracias a esa regresión.
Legados de los chamanes
Otra de las aportaciones acerca de ese tránsito a esa otra vida es la que aportan las sabidurías ancestrales de los chamanes.
Hugo Semoloni ha tenido la oportunidad de conocer en su tierra, México, a varios de ellos. Entre otras muchas enseñanzas, tiene una idea muy clara "los seres de energía habitan en todo", según nos cuenta.
Las montañas de Albacete
El escritor José Talavera conoce otras historias de muerte. Las que guardan las calles y las montañas de la sierra de Albacete.
Con él nos adentramos en los misterios de las apariciones de un misterioso monje, de luminarias en el cielo o de encuentros con seres de otros mundos.
El cerebro, el mayor de los misterios
La doctora Luján Comas lleva muchos años investigando qué sucede, desde el punto de vista científico, en esos momentos en los que los pacientes tienen experiencias cercanas a la muerte. Javier vivió una que le cambió la vida y desde entonces acompaña a la doctora para tratar de entender y compartir mejor qué le sucedió.
Nuestra conciencia es su objeto de estudio y también desde los ojos de alguien que sabe cómo generar otras realidades, nuestro amigo Miguel de Lucas.
¿Te ha sabido a poco? Pues este cambio de horario nos ha permitido ofrecerte una tercera hora extra para que tengas más y más misterios esta semana. ¡Descúbrela!