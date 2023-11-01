Albacete, punto de encuentro de los seguidores del mundo del misterio

En la última emisión de Espacio en blanco hemos vuelto a otro de nuestros lugares habituales: Albacete. Y en una fecha muy especial para asistir a uno de los eventos más significativos en el mundo espiritual y en la trayectoria del programa: el Congreso Vida después de la Vida.

Su creador y organizador, Rafa Campillo, nos abrió de nuevo las puertas a unas jornadas llenas de aprendizaje en compañía de grandes invitados con los que tuvimos el privilegio de charlar en Espacio en blanco.

"Medicina del alma" Espacio en blanco Espacio en blanco - Regresiones a vidas pasadas - 29/10/23 rne audio El doctor Juan José López acuña este término para explicarnos algo tan enigmático e indescifrable como la experiencia regresiva. A lo largo de todos sus años de investigación nos aporta un punto de vista sobre la muerte en el que el miedo desaparece gracias a esa regresión.

Legados de los chamanes Otra de las aportaciones acerca de ese tránsito a esa otra vida es la que aportan las sabidurías ancestrales de los chamanes. Hugo Semoloni ha tenido la oportunidad de conocer en su tierra, México, a varios de ellos. Entre otras muchas enseñanzas, tiene una idea muy clara "los seres de energía habitan en todo", según nos cuenta.

Las montañas de Albacete Espacio en blanco Espacio en blanco - Albacete: la plaza de los aparecidos - 29/10/23 rne audio El escritor José Talavera conoce otras historias de muerte. Las que guardan las calles y las montañas de la sierra de Albacete. Con él nos adentramos en los misterios de las apariciones de un misterioso monje, de luminarias en el cielo o de encuentros con seres de otros mundos.