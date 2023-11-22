La incertidumbre en el escenario geopolítico mundial vista por Óscar Vara

En el último Espacio en blanco nos hemos centrado en historias que dan miedo y terror, pero de otro tipo. Estamos asistiendo a numerosos cambios en el escenario geopolítico mundial. La preocupación se palpa en los mercados, en los gobiernos y se traslada a los medios de comunicación.

Óscar Vara, doctor en Teoría Económica y profesor en Ciencias Económicas y Empresariales, nos ayuda a entender mejor qué está pasando en el mundo y qué le espera a la Europa en la que vivimos.

Espacio en blanco Espacio en blanco - El porvenir del viejo mundo - 19/11/23 rne audio

¿Estamos ahora más en crisis? En sus palabras, "lo que ha cambiado son las posibilidades, entre ellas el crecimiento económico fruto de la globalización". Los mercados se abrieron tras la caída del Muro de Berlín. Países como China, Turquía, Irán, India, Vietnam o Tailandia adquirieron poder de influencia con la caída del imperio soviético. También es importante destacar el crecimiento a nivel militar que muchas de estas naciones han adquirido y el punto de inflexión que ha supuesto la guerra de Ucrania. ¿Esto es nuevo? En su opinión, a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos momentos críticos similares a este. "La historia está plagada de malos momentos".

La UE, un antes y un después Gracias a la creación de la Unión Europea hemos resuelto un gran nudo geopolítico. Eso nos ha convertido en un gran mercado, pero sin capacidad militar. "Somos muchas voces, pero nuestra capacidad de influencia es escasa. No nos deshacemos de la tutela de EE.UU. ”, según afirma Óscar. El futuro del peso europeo es incierto y está determinado por la actual guerra en Ucrania, y el desequilibrio que esto supone competitivamente frente a Estados Unidos o China.