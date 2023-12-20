Hadas: la fantasía que se conoce pero no se ve

Todos los seres de lo natural tienen una conexión con ellas. Están presentes en la literatura y el cine, sin embargo parece que sólo es cosa de niños y su mundo de fantasía. En esta última edición de Espacio en blanco hablamos de las hadas.

Espacio en blanco Espacio en blanco - La vida secreta de las hadas - 17/12/23 rne audio

Nuestra invitada, Sofía Rhei, ha recopilado en La vida secreta de las hadas las principales habilidades de estos enigmáticos seres. Junto a Ana Santos, con sus ilustraciones, nos han permitido volver a creer o reforzar nuestras convicciones de que existen desde el origen de cualquier pueblo aunque se llamen de distintos nombres o adopten distintas formas.

En Islandia, Escocia, Irlanda, Gales e Inglaterra es donde más han reforzado las historias de ficción y no ficción sobre las hadas. "He tenido la suerte de estar en contacto con personas de las islas británicas que han sido educadas en la creencia de las hadas", afirma Sofía Rhei.

¿Cómo podemos verlas? ¿Cómo son? Son criaturas esquivas y prefieren aparecerse en espacios en los que las líneas fronterizas están difusas… entre el amanecer y el anochecer, por ejemplo. Donde seguro pueden hallarse es en los bosques y en los ríos. En los lugares donde no existe la contaminación. Charcas, estanques con nenúfares, allá donde puedan mecerse con el viento… allá donde el tiempo transcurre de otra manera. Existen hadas buenas y malas. También caprichosas como las describía Shakespeare en El sueño de una noche de verano. Se las llama con música o con cristales. Estos y otros múltiples detalles apasionantes puedes descubrirlos en nuestra entrevista completa con Sofía Rhei.