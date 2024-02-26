¿Qué hace tan especial Haití? Esta pregunta no es fácil porque el país caribeño es un lugar lleno de incógnitas complicadas de desentrañar.

Lugar de catástrofes y de rituales, Espacio en Blanco ha querido regresar a este lugar para seguir descubriendo más matices posibles.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Haití: vudú y zombies - 25/02/24 rne audio

Para ello ha invitado a dos periodistas expertos en el territorio, Vicente Romero y Miguel Romero, compañeros de Televisión Española. Con ellos ha tratado de recorrer el país desde su complejidad política, su herencia colonial, sus peculiaridades espirituales, etc.

El vudú “El diablo que consagra Haití es la pobreza, el atraso, la ignorancia y la dependencia”, afirma Vicente. “Hollywood le ha hecho un flaco favor a este país en un intento por demonizar su cultura del vudú”, opina Miguel. Lo cierto es que desde nuestra perspectiva europea el vudú es considerado algo extraño con prácticas muy diferentes a las nuestras, pero desde allí la mirada hacia nosotros es igualmente de rareza. Culturas diferentes con creencias y puntos de vista diferentes. Las connotaciones negativas son difíciles de sortear y por ello hablar de Haití nos ayuda a entender mejor sus ceremonias y tradiciones. “La religión vudú es el alma del pueblo haitiano. La manera de vivir de los haitianos”. Así lo definía el sacerdote Max Beauvoir, uno de los mayores exponentes de esta religión.