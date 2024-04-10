Los controladores del sueño
- Espacio en blanco analiza con el psicólogo Miguel Gasca el mundo de los sueños lúcidos
- El 50% de la población ha tenido o va a tener algún sueño lúcido en su vida y tan solo un 2% consigue tener uno al mes
Nuestro último Espacio en blanco ha sido un sueño. Porque a pesar de pasar la noche en vela compartiéndola en directo con vosotros y vosotras, hemos estado hablando de sueños. No de los normales, sino de la rama de sueños que tienen un gran poder mientras dormimos y otorgan una capacidad especial a aquellos afortunados que han logrado dominarlos.
Miguel Gasca ha sido nuestro invitado y experto 'onironauta'. Este psicólogo lleva años analizando y experimentando con los sueños lúcidos y ha venido al programa para adentrarnos en esa dimensión tan desconocida.
Interactuar con los sueños
Gasca define así los sueños lúcidos: "Aquellos sueños en los que nos damos cuenta de que estamos soñando, y eso nos permite interactuar de forma activa con el sueño, a diferencia de los comunes, en los que somos objetos pasivos. En los lúcidos se tiene un mayor control".
Las estadísticas dicen que el 50% de la población ha tenido o va a tener algún sueño lúcido en su vida y tan solo un 2% consigue tener uno al mes.
En la Grecia clásica de La Ilíada o la Biblia ya se hace alusión a los sueños lúcidos. Chamanes y budistas también lo practican, aunque se denomine de otras maneras. Sin embargo, a pesar de ser un tema que se aborda desde la antigüedad, actualmente es muy poco conocido.
Los niños y su facilidad para vivir sueños lúcidos
Cada vez hay más grupos científicos especializados en Alemania o Brasil, por ejemplo, para estudiar estos sueños y la conciencia. Mediante monitorización ocular han conseguido registrar el momento en el que una persona es consciente de que está soñando mientras lo hace. "Tratan de descubrir los correlatos neurológicos asociados a la experiencia de soñar lúcido y observar qué partes del cerebro se activan, que aún no están muy claras y se siguen estudiando", explica Gasca.
Aparentemente los niños tienen una mayor facilidad para vivirlos, ya que cuentan con una mayor flexibilidad para fusionar la realidad real con la realidad imaginaria; esa puede ser una de las causas.
Si quieres aprender las técnicas para conseguir vivir uno de ellos, tendrás que escuchar este último Espacio en blanco completo. ¡Nos vemos en el siguiente sueño!