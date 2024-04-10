Los controladores del sueño

Nuestro último Espacio en blanco ha sido un sueño. Porque a pesar de pasar la noche en vela compartiéndola en directo con vosotros y vosotras, hemos estado hablando de sueños. No de los normales, sino de la rama de sueños que tienen un gran poder mientras dormimos y otorgan una capacidad especial a aquellos afortunados que han logrado dominarlos.

Miguel Gasca ha sido nuestro invitado y experto 'onironauta'. Este psicólogo lleva años analizando y experimentando con los sueños lúcidos y ha venido al programa para adentrarnos en esa dimensión tan desconocida.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Soñar lúcido - 07/04/24 rne audio

Interactuar con los sueños Gasca define así los sueños lúcidos: "Aquellos sueños en los que nos damos cuenta de que estamos soñando, y eso nos permite interactuar de forma activa con el sueño, a diferencia de los comunes, en los que somos objetos pasivos. En los lúcidos se tiene un mayor control". Las estadísticas dicen que el 50% de la población ha tenido o va a tener algún sueño lúcido en su vida y tan solo un 2% consigue tener uno al mes. En la Grecia clásica de La Ilíada o la Biblia ya se hace alusión a los sueños lúcidos. Chamanes y budistas también lo practican, aunque se denomine de otras maneras. Sin embargo, a pesar de ser un tema que se aborda desde la antigüedad, actualmente es muy poco conocido.