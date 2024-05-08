La magia es innata

Hay entradas al interior de la Tierra, que además de dejarnos perplejos con la belleza de sus cavidades, nos sirven de ruta hacia el origen de lo que somos especialmente para comprobar cómo los primeros seres humanos ya tenían la necesidad de expresarse.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Las entradas a la madre Tierra - 05/05/24 rne audio

Para poder entender mejor los misterios de las cuevas hemos invitado a Espacio en blanco, a uno de los mayores expertos en Europa, Daniel Garrido Pimentel, doctor en Prehistoria, “hay algo innato, es nuestro primer pensamiento, y somos herederos de ese pensamiento olvidado, entrar en la cueva es recordar” afirma Daniel.

Cantabria es uno de los lugares más especiales para estudiar esa prehistoria y aprender de nuestros ancestros y es donde Daniel realiza sus principales trabajos de investigación.“Es bonito meterse en una cueva, olvidas tus problemas, reflexionas sobre la distancia y la cercanía en el tiempo con la persona que realizó hace miles de años ese dibujo en la pared”

“En el silencio de las cavidades, privados de muchos estímulos, observando el tintineo de la luz sobre los bisontes pintados, podemos sentir que el animal se mueve y podemos adentrarnos también en nosotros mismos”. Según nos cuenta Daniel, se genera una gran escenografía, muy pensada por los antiguos, y con cada investigación, con cada fotografía, se producen nuevas lecturas de lo que representan.

El hallazgo de Altamira generó la búsqueda de más cuevas en España y en Francia. En los años 80 también se descubrieron espacios al aire libre donde se aprecian también pinturas paleolíticas, por lo que el estudio se convierte en algo realmente interesante. Cada día aparecen nuevos descubrimientos que nos hacen constatar, por ejemplo, que los neandertales se preocupaban por sus seres queridos en la manera en que realizaban los enterramientos y cómo empleaban medicinas masticando árboles, para curarse, e incluso el empleo de la magia a través de los chamanes.

“La magia es innata en el ser humano, pensamos de manera abstracta, generamos historias que nos vinculan con el más allá y los vehículos de esas historias son los chamanes. Las cuevas tienen zonas propicias para el trance y la meditación, a través de signos y figuras. El chamanismo motivó el acto de pintar en las paredes” nos cuenta Daniel.

Las líneas de investigación son múltiples, en Espacio en Blanco hemos tratado de abordar algunas y como siempre intentamos, que al escucharlo, te atrevas a pensar en las tuyas propias.