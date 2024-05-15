Espacio... muy en blanco

Alaska nos ha sorprendido. No la hemos visitado físicamente, pero sí a través de los misterios que parecen poblarla. Ya sabéis que nos gusta abordar cualquier punto del globo desde esa perspectiva y con Alaska hemos encontrado una mina.

Espacio en blanco Espacio en Blanco - Alaska, tierra de misterios - 12/05/24 rne audio

Ciudades apartadas, únicamente habitadas por esquimales, en las que parece que nunca sucede nada, pero en los que, sorprendentemente, los fenómenos extraños sin explicación se dan cita. Desapariciones extrañas, seres de leyenda, avistamientos… y demás temas misteriosos que Álvaro Martín, periodista, ha recopilado para dejarnos, nunca mejor dicho, helados. No recordamos haber tratado en Espacio en Blanco este frío y remoto estado americano, así que ha llegado su momento.

Pueblo de tradiciones En la tradición de los inuit y de los yupik, encontramos a personajes tan relevantes como los chamanes, intermediarios en las tribus que adquieren el papel de líderes religiosos y doctores que liberan a las personas de sus demonios internos. Al ser la mayor parte del territorio, naturaleza salvaje, muchas de las leyendas están vinculadas a criaturas o especies que habitan esa geografía. La mitología nativa de Alaska, a la hora de explicar los tabúes de la sociedad, recurre a las criaturas cambiaformas propias de su mitología como el “kushtaka” (el hombre-nutria), los lobos que al llegar al agua pasar a ser orcas…, el “qalupalik” (criatura similar a las sirenas) que se emplea para evitar que los niños se arrojen al agua. O mitos como el “Illie”, un monstruo acuático del lago Iliamna, con una historia muy similar al famoso del Lago Ness o también las huellas del clásico Big Foot.