Espacio... muy en blanco
- Desapariciones extrañas, seres de leyenda y demás temas misteriosos que Álvaro Martín ha recopilado
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Alaska nos ha sorprendido. No la hemos visitado físicamente, pero sí a través de los misterios que parecen poblarla. Ya sabéis que nos gusta abordar cualquier punto del globo desde esa perspectiva y con Alaska hemos encontrado una mina.
Ciudades apartadas, únicamente habitadas por esquimales, en las que parece que nunca sucede nada, pero en los que, sorprendentemente, los fenómenos extraños sin explicación se dan cita. Desapariciones extrañas, seres de leyenda, avistamientos… y demás temas misteriosos que Álvaro Martín, periodista, ha recopilado para dejarnos, nunca mejor dicho, helados. No recordamos haber tratado en Espacio en Blanco este frío y remoto estado americano, así que ha llegado su momento.
Pueblo de tradiciones
En la tradición de los inuit y de los yupik, encontramos a personajes tan relevantes como los chamanes, intermediarios en las tribus que adquieren el papel de líderes religiosos y doctores que liberan a las personas de sus demonios internos.
Al ser la mayor parte del territorio, naturaleza salvaje, muchas de las leyendas están vinculadas a criaturas o especies que habitan esa geografía. La mitología nativa de Alaska, a la hora de explicar los tabúes de la sociedad, recurre a las criaturas cambiaformas propias de su mitología como el “kushtaka” (el hombre-nutria), los lobos que al llegar al agua pasar a ser orcas…, el “qalupalik” (criatura similar a las sirenas) que se emplea para evitar que los niños se arrojen al agua. O mitos como el “Illie”, un monstruo acuático del lago Iliamna, con una historia muy similar al famoso del Lago Ness o también las huellas del clásico Big Foot.
El Wendigo
Álvaro Martín nos destaca uno muy peculiar. Se trata de un espíritu del bosque, el Wendigo. Y así lo describe “como buen folclore ha sido contado de múltiples maneras distintas. Es una criatura que si te la encuentras tiene muy difícil arreglo el asunto porque se dedica a secuestrar personas o a convertirlas en wendigo. Podría ser una especie
de enfermedad para la gente que ha caído en el canibalismo, lo cual es un gran tabú allí. Quien come carne humana se convierte, enloquece, adelgaza y se pierde en los bosques desde donde se le escucha ulular. Si de noche estás de acampada y el wendigo te conoce, puede llamarte por tu nombre y atraerte hipnotizado, quedando unido por siempre a él”.
Si esto te parece poco, espera a escuchar el podcast completo para descubrir las misteriosas bases militares, los proyectos secretos, los avistamientos y los niños de ojos negros.