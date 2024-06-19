'Espacio en blanco': Misterios en la Feria del Libro de Madrid (II)

Hemos vuelto a ser muy afortunados. Hemos tenido una segunda ocasión para disfrutar de una de las citas más importantes del año en Madrid: la Feria del Libro en el Retiro. El misterio es cultura y por eso repetimos convocatoria en nuestro stand de RTVE. Y muchos de vosotros tampoco quisisteis perderos el momento. No sabemos cómo agradecer tanto cariño más que devolviéndolo en forma de programas de radio con compañeros y amigos que son familia, de los que no necesitáis mucha presentación.

Estando en medio de la feria no podíamos evitar hablar de libros malditos. Jesús Callejo, conoce bien las peculiaridades de estos libros de brujos que han sido señalados como desencadenantes de desgracias. Algunos de ellos pasaron por España y dieron conocimiento de cosas que en su época estaban prohibidas, como contactar con otros espíritus que hicieran realidad los deseos del lector. Incluso se dice que hay un libro que te vuelve loco o te “mata” llamado Excalibur.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 'Espacio en blanco', en la Feria del Libro de Madrid parte 2 - 16/06/24 rne audio

Y si mueres tras leerlo, es probable que Marta Sanmamed pasee junto a tu tumba. Nuestra invitada es una gran aficionada a caminar y perderse por cualquier camposanto que tiene a mano. En ellos descubre datos apasionantes y auténticas obras de arte. En palabras de Marta, “estoy deseandito que me salga alguien de la tumba y charlar y preguntarle”.

Aunque parezca descabellado su deseo, lo cierto es que es una práctica habitual porque entre nuestros invitados presentes en El Retiro preguntamos ¿cuántos habéis hecho la güija? Y el resultado fue muy sorprendente. Miguel Pedrero nos habló de la evolución de este mal llamado “juego” y compartió un caso en el que tuvo unas nefastas consecuencias en sus protagonistas.

Los OVNIs no faltaron tampoco a la cita y Josep Guijarro nos reveló la gran antigüedad a la que se remonta el fenómeno. Y con los pies en la madre Tierra charlamos junto a Luis Miguel Domínguez de nuestro paso por este planeta y todo su bagaje en el contacto con otras culturas, e incluso con otro mundo. Y si tenemos que hablar de contacto, hay un nombre propio: Aldo Linares. Nuestro sensitivo más querido nos narró, una vez más, los contactos con el Más Allá con los que convive.

Bajamos la persiana de este stand deseando que el año que viene tengamos de nuevo el regalo de llenarlo con todos. Quedan como recuerdo estos podcast.