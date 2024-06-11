'Espacio en blanco': Misterios en la Feria del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid es un lugar con un ambiente muy especial y hemos tenido la suerte de zambullirnos en ella como parte de sus actividades programadas.

Ha sido una ocasión perfecta para sentir bien de cerca todo el cariño de los oyentes, una vez más.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Programa especial desde la Feria del Libro de Madrid - 09/06/24 rne audio

Tenemos también la gran fortuna de contar con la increíble disposición de los invitados a los cuales no hace falta convencerles de que nos acompañen en nuestras aventuras. Son amigos que no dudan en llenar este Espacio en blanco cada vez que se lo pedimos.

En esta última edición del programa, en el corazón de El Retiro, dentro del stand de RNE, hemos realizado un programa muy especial lleno de misterio. Esa era la intención, pero nunca imaginamos que podría ser una cita tan inolvidable.

El doctor Roberto Pelta empezó hablándonos del poder de los venenos a lo largo de la historia y cómo siguen siendo una potente arma para derribar enemigos.

Daniel Landa y Miguel Ángel Tobías han recorrido el mundo en busca de aventuras que vamos a poder disfrutar en sus próximos proyectos documentales y no quisieron perderse nuestra cita en la Feria del Libro para adelantarnos cómo serán.

Estando en un enclave tan importante de Madrid, Álvaro Martín no podía faltar para descubrirnos los rincones más desconocidos del parque de El Retiro y las enigmáticas vivencias que se dan en él.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Numerología y Mentalismo en El Retiro - 09/06/24 rne audio

También ha habido tiempo para que nuestro compañero Juan Gómez recopilara casos de encuentros con seres fallecidos, para que Pablo Raijenstein nos hechizara con su demostración en vivo de mentalismo o para que la artista Sara Veneros nos explicara cómo funciona la numerología y culminara el programa con su magnífica voz y guitarra.

Como lees han sido muchas las sorpresas que te esperan si escuchas el programa pero… esto no acaba aquí. Tenemos otra cita en El Retiro. ¡Ven a vivirla en persona! Viernes 14 junio a las 19 h y como siempre, en nuestro horario habitual del programa, de 2 a 4 h la madrugada del sábado 22 al domingo 23 de junio.

Como sea, te esperamos.