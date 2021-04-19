RNE entrega los 65º Premios Sant Jordi de Cinematografía

RNE ha entregado los 65º Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2021 en una gala celebrada en Barcelona. Al acto han asistido los galardonados Patricia López Arnáiz, Santiago Segura y Vicky Peña.

Va de cine Gala de la 65ª Edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia rne audio

A las 20:00h en punto comenzó la gala de los 65 Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, unos galardones históricos, que premian lo más destacado del cine nacional y extranjero. La gala de este 2021 se hizo en los Cines Verdi de Barcelona, siguiendo todas las medidas de seguridad con mascarillas, distancia social y test de antígenos.

La gala la presentaron los periodistas de RTVE Laura Mesa y Marc Sala y ha comenzado con la actuación de Suu que ha interpretado "Ojalá". Conxita Casanovas, presidenta del jurado y directora del programa Va de cine de Ràdio 4, agradeció el trabajo del jurado por palmarés, después de haber tenido que trabajar en "condiciones complicadas" por la pandemia.

El primer galardón fue para Johnny Depp, distinguido con el Premio de Honor RNE Sant Jordi de Cinematografía.

Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía han reconocido en esta edición a El año del descubrimiento, dirigida por Luis López Carrasco, como mejor película española. López ha agradecido al jurado este premio porque, en su opinión, tienen mucha importancia aquellos “que otorga la prensa especializada" ya que, si no fuera por ella, "películas como ésta pasarían desapercibidas, invisibles".

Luis López Carrasco recull el premi a la millor pel·lícula per 'El año del descubrimiento'rtve catalunya

Por su parte, Patricia López Arnáiz ha recibido el premio a mejor actriz española por su trabajo en Ane, Uno para todos y Ofrenda a la tormenta, las primeras participadas por RTVE. Le han hecho entrega del galardón Valerie Delpierre y Ana Alarcón. La actriz ha querido agradecer al jurado y a la crítica el haber puesto "la mirada a mi trabajo en esas películas". López Arnáiz ha hecho hincapié en las películas pequeñas, ya que "por los pocos recursos con los que están hechas, normalmente suelen tener poco recorrido".

Patricia López Arnáiz ha recollit el premi de mans de Valerie Delpierre i Ana Alarcónrtve catalunya

Mario Casas ha recibido el premio a mejor actor español por No matarás, también participada por RTVE. Ana Alarcón ha entregado el premio al director de la película, David Victori. Victori ha agradecido el premio explicando que está "muy feliz por el viaje que estamos viviendo Mario y yo con esta película", que "se ha hecho de manera poco convencional".

Además, la mejor ópera prima de esta edición es My mexican bretzel, dirigida y escrita por Nuria Giménez Lorang. Le han entregado el premio Núria Gago y Quim Ávila. Giménez ha asegurado que el premio le hace mucha ilusión por el impulso que supone “para continuar haciendo cine" y por otro lado "por recibirlo en mi ciudad".

Nuria Giménez Lorang guanya el premi a la millor òpera prima per 'My Mexican Bretzel'rtve catalunya

Mariana di Girolamo, desde Chile, agradeció el premio a la mejor actriz extranjera por 'Ema' y Olivia Colman y Florian Zeller, Premio Rosa de Sant Jordi a la mejor película extranjera, agradecieron con un mensaje grabado. El director de RNE, Ignacio Helguero entregó el premio a Adolfo Blanco, el distribuidor del filme. Ruth Gabriel y Antonio Saura han recogido en nombre Jan Komasa el premio a la mejor • película extranjera por 'Corpus Christi'.

El Premio Rosa de Sant Jordi, otorgado por los oyentes de RNE, ha recaído en la película La boda de Rosa, de Iciar Bollaín, participada por RTVE. Jordi Sánchez le ha entregado el premio a Alicia Luna, guionista del filme. Luna ha confesado que "es un honor que sean los espectadores los que elijan que ésta ha sido la mejor película". Además, ha explicado que "el cine son muchas veces historias de ficción que, cuando se consiguen hacer verosímiles, los espectadores las perciben como verdad".

El galardón a la Industria Cinematográfica ha recaído en el cineasta Santiago Segura. El jurado ha reconocido su larga e intensa trayectoria en el mundo del cine. La actriz Loles León le ha hecho entrega del premio haciendo referencia a su nombre, ya que, según la actriz, a Sant Jordi le hicieron santo por matar un dragón y Santiago Segura "ha luchado contra la pandemia, contra el virus y contra la cepa asesina que quería cargarse el cine". Santiago Segura ha recibido el premio agradecido porque sabe que los Premios Sant Jordi son muy prestigiosos y porque “tienen más años que yo".

Santiago Segura ha rebut el premi a la Indústria de mans de Loles Leónrtve catalunya

El jurado también ha reconocido con el premio a la trayectoria la extensa carrera cinematográfica de la actriz Vicky Peña, que también ha destacado en el mundo del teatro y del doblaje. La actriz ha confesado estar muy emocionada por recibir este premio “tan prestigioso que se otorga a mi ciudad". Peña ha concluido que casi toda su carrera se ha desarrollado gracias a papeles secundarios y que le complace enormemente formar parte de esta nómina de actores, “porque los secundarios dan color".

Vicky Peña ha rebut el premi a la trajectòriaRTVE Catalunya

Miki Núñez, con "No me lo esperaba", ha puesto final a esta gala de entrega de los 65º Premios Sant Jordi de Cinematografía.

La gala se emitirá este jueves 22 de abril a las 19.15h en La2 de TVE.