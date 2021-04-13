Todas las emisoras de Radio Nacional de España suben en la primera oleada de 2021 del Estudio General de Medios (EGM). La cadena pública obtiene 1.098.000 oyentes diarios, con un aumento de 72.000 respecto a la anterior medición (un 7% más, la segunda cadena que más crece en porcentaje en esta ola).

Radio 3, la emisora musical y cultural de RNE, aumenta 103.000 oyentes (26.8%) respecto a la ola anterior y es la cadena temática que más crece. Registra 487.000 oyentes, su registro más elevado desde la 3ª ola de 2018. Respecto a homónima, también crece en audiencia en 35.000 oyentes (7.7%).

Radio 5, la emisora informativa del grupo, obtiene 236.000 oyentes e incrementa su audiencia respecto a la ola anterior en 11.000 oyentes (4.9%). Radio Clásica obtiene 198.000 oyentes y sube 39.000 respecto a la anterior oleada (24.5%) y también aumenta respecto a hace un año (38.000 oyentes y 23.8%). Por su parte, Radio 4, con 11.000 oyentes en la ola, aumenta 3.000 oyentes respecto a la ola pasada, un 37.5% y se mantiene respecto a la homónima 2019.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Suben todas las emisoras de RNE en el primer EGM del año Escuchar audio