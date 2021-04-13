Suben todas las emisoras de RNE en el primer EGM del año
- Radio Nacional de España obtiene 1.098.000 oyentes diarios y suma 72.000 respecto a la anterior oleada
- Radio 3 es la cadena temática que más crece y logra máximo de los dos últimos años
Todas las emisoras de Radio Nacional de España suben en la primera oleada de 2021 del Estudio General de Medios (EGM). La cadena pública obtiene 1.098.000 oyentes diarios, con un aumento de 72.000 respecto a la anterior medición (un 7% más, la segunda cadena que más crece en porcentaje en esta ola).
Radio 3, la emisora musical y cultural de RNE, aumenta 103.000 oyentes (26.8%) respecto a la ola anterior y es la cadena temática que más crece. Registra 487.000 oyentes, su registro más elevado desde la 3ª ola de 2018. Respecto a homónima, también crece en audiencia en 35.000 oyentes (7.7%).
Radio 5, la emisora informativa del grupo, obtiene 236.000 oyentes e incrementa su audiencia respecto a la ola anterior en 11.000 oyentes (4.9%). Radio Clásica obtiene 198.000 oyentes y sube 39.000 respecto a la anterior oleada (24.5%) y también aumenta respecto a hace un año (38.000 oyentes y 23.8%). Por su parte, Radio 4, con 11.000 oyentes en la ola, aumenta 3.000 oyentes respecto a la ola pasada, un 37.5% y se mantiene respecto a la homónima 2019.
Por programas
Las mañanas de RNE, con Íñigo Alfonso y Pepa Fernández, obtiene 808.000 oyentes y sube respecto a la anterior ola. En concreto, España a las 6, 7 y 8, con Iñigo Alfonso, obtiene 554.000 oyentes sin simulcast, lo que supone estabilidad respecto a la anterior ola. De pe a pa, de 10.00 a 13.00 h con Pepa Fernández, logra 385.000 oyentes, un crecimiento de un 3.2% (12.000 más). Este programa, en su emisión de 06.00 a 13.00 h incrementa su audiencia en 9.000 oyentes respecto a la ola anterior.
El informativo 24 horas, con Marc Sala, registra en simultaneo 232.000 oyentes lo que supone un crecimiento de 3.000 oyentes respecto a la ola anterior, un 1.3 % más.
No es un día cualquiera, los fines de semana con Carles Mesa, promedia 679.000 oyentes, con un importante crecimiento de 160.000 oyentes en relación a la ola anterior, un 30.8% más.
Gente despierta, con Alfredo Menéndez, de 23.30 a 03.00 h, alcanza los 185.000 oyentes, con un crecimiento de 44.000 oyentes en relación a la ola anterior.