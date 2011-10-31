Un día en la academia de la experimentación y la diversidad musical

Aloe Blacc, Flying Lotus, Katie B o Jamie Woon son a día de hoy artistas emergentes que ya han logrado un nombre en la música alternativa actual. "Fueron alumnos de la Red Bull Music Academy" dice orgulloso Davide Bortot, uno de los organizadores de este evento itinerante que hasta el 25 de noviembre se celebra en Madrid.

La columna de este evento que tiene su sede en Matadero Madrid, es una escuela en la que participan 60 alumnos de todo el mundo. "Este año se presentaron unas 400 personas de 93 países", explica Bortot. Es así como se configura un distinguido alumnado compuesto por DJs, productores, músicos, cantantes, raperos o arreglistas. "Nos envían su música y seleccionamos a la gente que puede trabajar bien en grupo y sobre todo, que puede estar abierta a este tipo de oportunidades".

Con el término "academia" tan devaluado por varios talent shows televisivos, hay que dejar claro que en la Red Bull Music Academy no hay una recompensa final palpable o un ganador, se trata de vivir una nueva experiencia que enriquezca al alumno en su carrera. "No seleccionamos al mejor. Buscamos a gente de mente abierta, dispuesta a buscar nuevos horizontes", remarca Bortot.

Para dar vida a todos estos experimentos musicales, Matadero Madrid se ha convertido en una pequeña ciudad musical. "Tenemos 10 estudios, así que además de las charlas con grandes estrellas de la música, los alumnos crean nuevas canciones. Así se pueden unir un creador de ritmos de Rusia, un rapero de Venezuela y un productor de dubstep de Portugal".

Hasta el momento esas charlas han estado protagonizadas por personalidades como la cantante Erykah Badu, el productor de Hip Hop Young Guru o el arreglista de Motown Paul Riser. "Las charlas giran en torno a cómo estas estrellas trabajan, piensan y de dónde obtienen la inspiración".

Segunda edición española Madrid es la 13ª parada de este gran evento itinerante que ha pasado por ciudades como Dublin, Nueva York, Ciudad del Cabo, Sao Paulo, Toronto o Londres. En 2008, la Academia se situó en Barcelona, lo que convierte a España en el único país que ha albergado dos ediciones. "Se iba a celebrar en Tokio, pero tras el terremoto de Japón, tuvimos que tomar la decisión drástica de mover la sede", explica Víctor Flores, responsable de cultura de Red Bull. "Hemos tenido el inconveniente del tiempo" relata Flores. "Normalmente se tarda año y medio en montar algo como esto. Aquí sólo tuvimos sesis meses", dice a la vez que anuncia que ya se prepara la próxima edición. "La ciudad aún no la podemos revelar", agrega Bortot.