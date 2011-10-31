La 'Tormenta Tropical' deja en Radio 3 el colorido musical de Tom Zé y Señor Coconut

El Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes (Madrid) vive este lunes 31, un encuentro único de dos generaciones de músicos tropicales: el legendario Tom Zé de São Paulo, uno de los pioneros del movimiento Tropicália; y Señor Coconut, revolucionario orquestador de músicas exóticas.

Radio 3 ofrecerá sus conciertos, en directo a partir de las 22 horas, como parte de su programación especial alrededor de la Red Bull Music Academy. Los encargados de comentar estas tres horas de música en directo serán Marta Echeverría y DJ Floro (Sonideros).

El evento, presentado como "la fiesta de Halloween más exuberante de la ciudad", incluye además conciertos de otras bandas del movimiento tropicalista como El Guincho, Chico Sonido o Meneo. Además, varios alumnos de la Red Bull Music Academy (Krystal Klear, Canblaster, Julius Sylvest, Behr, Xavier León y Boy Crush) sumarán sus sesiones musicales a la fiesta.