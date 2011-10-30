Radio Nacional de España, la emisora más premiada en los Premios Nacionales 2011

La Academia Española de la Radio ha entregado los Premios Nacionales 2011 y Radio Nacional de España ha sido la más galardonada. La emisora pública se ha llevado cuatro reconocimientos de un total de diez categorías.

Julio Ruiz ha sido elegido Mejor Presentador Musical por su programa Disco grande y Javier Ignacio Izu, mejor informador taurino. Irene Moreno ha recogido el premio como Mejor Técnico de control y Antonio Hernández como Mejor Técnico de Exteriores.

Los ganadores han sido votados por compañeros de profesión previamente registrados en la web de la Academia

RNE encabezaba la lista de candidaturas a los premios: seis nominaciones en cinco categorías de las once, si se añade el voto de los radioyentes que en esta ocasión eligen al mejor programa de madrugada de cobertura nacional.