RNE cumple 75 años con más información y debate, un nuevo concurso y radioteatros cómicos

Arranca un nuevo curso en RNE y en todas sus emisoras: Radio Nacional, Radio 5, Radio 3, Radio Clásica, Ràdio 4 y Radio Exterior. La cadena pública afronta la nueva temporada 2011-2012 potenciando la renovación en los contenidos, formatos y responsables incorporados la temporada pasada y que tan bien han sido acogidos por la audiencia.

De esta forma, en la nueva etapa se mantienen las principales apuestas, con algunos cambios significativos: se refuerzan programas como En días como hoy; se prestará especial atención a la información electoral; nuevas incorporaciones y colaboradores; se amplía la oferta de Radio 5 en fin de semana; y se potencian las web de las diversas emisoras.

Una nueva temporada que coincide con la celebración del 75 aniversario de RNE, en enero del 2012, que se celebrará con acciones por toda España.

Información, rigor y pluralidad La información y el servicio público siguen siendo la razón de ser de RNE, cuyos profesionales se esfuerzan cada día por acercar las noticias más completas y los análisis más rigurosos y plurales. Radio Nacional mantiene a los responsables de sus dos grandes diarios hablados: 14 horas, dirigido por Rafael Bermejo y presentado por Ana Sterling, y 24 horas, dirigido y presentado por Íñigo Alfonso. Este último espacio cuenta con un amplio grupo de colaboradores, entre ellos José Antonio Zarzalejos y Ernesto Ekaizer, que reflejarán cada noche las diversas visiones sobre las principales noticias de cada jornada. En Radio 5 se mantienen las fórmulas de la temporada pasada, tras el éxito que han cosechado. La emisora “Todo noticias” de RNE conjuga la información al minuto y el análisis más reposado. Las novedades llegan el fin de semana, que refuerza su programación con formatos similares al resto de los días. La horas de emisión en directo se completan con reportajes, entrevistas y la visión de especialistas. Radio 5 mantiene su filosofía de servicio público. El afán por acercar a los oyentes las noticias de todo el mundo ha llevado a RNE a abrir una nueva corresponsalía en Pekín al frente de la cual estará Francisco Forjas. Su trabajo en la corresponsalía de Jerusalén será cubierto por Miguel Molleda, del área de Internacional. El entramado informativo se completa con la red de centros territoriales de RNE, 63 emisoras que aportan noticias de toda España y mantienen sus ventanas de información local y regional.

La oferta más completa, en Radio Nacional Radio Nacional, la emisora generalista de RNE, cerró su temporada 2010-2011 con sus objetivos cumplidos: afianzamiento de sus magacines y desarrollo activo de su política cultural y social, líneas que continúan en el nuevo curso. El director de cine José Luis Cuerda será uno de los nuevos colaboradores de la radio pública junto a Diego Galán. Por las mañanas, de lunes a viernes, Juan Ramón Lucas sigue al frente de En días como hoy, con un equipo renovado que apuesta, desde primera hora de la mañana, por la información equilibrada y cercana. Las elecciones generales del 20 de noviembre se convertirán en el reto más importante desde el punto de vista informativo. En su empeño por dar a conocer las propuestas de los candidatos para que los ciudadanos decidan con todas las claves a su alcance, En días como hoy pondrá en marcha un "Gabinete electoral". A partir de octubre, los partidos políticos responderán a las demandas de los ciudadanos. Movimientos y organizaciones sociales, periodistas, expertos y los propios ciudadanos pedirán a los políticos que definan sus propuestas y modelos ante cuestiones como la economía, el empleo, los modelos de familia, la educación, la clase política, las administraciones, los servicios sociales, la justicia, etc. En dias como hoy contará, además con dos conocidad blogueras: Judith Torrea, que hablará desde Ciudad Juárez, México, desde donde escribe el blog Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico, y Yoani Sánchez, desde Cuba, a la que se puede seguir en su blog Desde Cuba. Generación Y. El veterano espacio El ojo crítico, emblema de la radio cultural, se renueva para analizar cada tarde las ofertas culturales que cruzan toda España, de la mano de sus protagonistas, los artistas y creadores. Todo bajo la dirección de Laura Barrachina. Y por la noche, se unifica la programación en un nuevo Afectos en la noche, con Silvia Tarragona, desde las 00.00 horas, dando cabida en este espacio a los asuntos de interés social. La parrilla de Radio Nacional mantiene su riqueza y diversidad con la ironía de Esto me suena, con Ciudadano García; los peculiares puntos de vista que se plasman en los Asuntos propios, de Toni Garrido; el enfoque de las noticias de todo el país de España directo, con Mamen Asencio; el seguimiento cultural de La estación azul, De película o Siluetas; y la preocupación social de espacios como En primera persona, Juntos paso a paso o Futuro abierto.

Fines de semana diferentes No es un día cualquiera seguirá ofreciendo contenidos distintos, didácticos y de interés social para amenizar las mañanas del fin de semana. El veterano programa de Pepa Fernández afronta su temporada número 13 con nuevos colaboradores, entre ellos Diego Galán, critico de cine y ex director del Festival de cine de San Sebastián. La nueva temporada pone en marcha un programa concurso, Enredados, que presenta y dirige Arturo Martín. RNE recupera el desaparecido género del concurso, con un espacio cultural, entretenido, y formativo, en torno a la riqueza cultural, gastronómica y deportiva de nuestro país. Otra de las señas de identidad de RNE, la radioficción, continúa una temporada más en colaboración con La Casa Encendida pero con un cambio temático: si hasta ahora se ha centrado en historias de miedo, ahora se da paso a la comedia. También se adaptarán obras breves para fomentar el trabajo de los creadores teatrales españoles del momento. Dentro de la apuesta cultural se convoca la cuarta edición de los premios de Poesía Joven, Relatos para Mayores y Cortos de Cine. Todas ellas, convocatorias que han tenido una importante respuesta en cuanto a número de participantes y calidad de las obras presentadas.

El deporte se escucha en Radio Nacional Los tres grandes espacios deportivos de Radio Nacional abren un nuevo curso con la ambición de trasladar toda la emoción del deporte a los aficionados. Cada noche, de lunes a viernes, José Luis Toral despliega su Radiogaceta de los deportes para informar de toda la actualidad de la jornada, con análisis y entrevistas a sus protagonistas. Los sábados y domingo, los días del deporte por excelencia, Natalia Ayala ofrece un aperitivo a los aficionados y calienta motores para una tarde emocionante en Avance deportivo. Después llega Tablero deportivo, con Chema Abad. Horas y horas de emisión en directo para los aficionados al deporte que buscan una radio divertida, equilibrada sin eludir la controversia y con las voces de reputados especialistas, a los que se incorporan nuevas figuras como Asensi, un histórico del barcelonismo.

Radio Clásica, la más especializada La emisora especializada busca incrementar su presencia en la sociedad e interactuar con ella. Para eso renueva su lenguaje sin perder sus señas de identidad que la han convertido en un referente de calidad en la vida cultural española, con una destacada presencia internacional. Continúan en esta etapa los programas dedicados especialmente al público juvenil e infantil, así como los didácticos y de carácter de investigación y divulgación, que tendrán una presencia especialmente destacada en la página web de la emisora bajo el epígrafe de "Aula de música". Los conciertos ha sido siempre otra de las principales ofertas de la emisora, que aumenta su colaboración con las principales instituciones españolas e internacionales La emisora cuenta con una importante presencia internacional a través de la UER, labor reconocida con la elección de la representación de Radio Clásica en el comité directivo del grupo Euroradioclassics. Se mantienen los principales programas clásicos, así como un nutrido grupo de programas temáticos, y también el apoyo a la vanguardia que marca el compromiso con la nueva creación musical y el arte sonoro, apartado en el que Radio Clásica es uno de los principales dinamizadores del país. Y para seguir avanzando en todos estos aspectos se presentará una renovada página web que busca mayor participación e interactividad con el público, con los nuevos modos de escucha y las amplias posibilidades que ofrece la radio a la carta.

Ràdio 4, de aniversario Ràdio 4, la emisora en catalán de RNE, que este año cumple 35 años, renueva casi completamente su programación y la amplía en más de 40 horas semanales, con la incorporación de nuevos programas y la reducción de emisiones musicales. Sigue apostando por la música en catalán, con Catalunya-exprés, pero amplía horizontes a toda la música catalana, no sólo en catalán, con un nuevo proyecto, "Made in cat", cada noche y los fines de semana. Xantal Llavina, que ha conducido las tardes del verano, continuará haciéndolo en la nueva temporada con el programa Directe 4.0. Por las mañanas, se mantiene el magacin Matí a 4 Bandes, presentado por Toni Marín, galardonado este año con el Premio Ciutat de Barcelona. El fin de semana es el tiempo del programa El millor de cada casa, con Miquel Murga. Todos los programas de Ràdio 4 contarán con las nuevas tecnologías y las redes sociales, para interaccionar con nuestros oyentes, a través de una web más potente.

REE, la radio de los españoles que viven fuera Radio Exterior de España sigue apostando por el servicio público. La difusión de la cultura en colaboración con el Instituto Cervantes y la proyección internacional del flamenco, serán algunas de las apuestas de programas como El callejón del cante y Un idioma sin fronteras. La emisora estrena un nuevo programa de difusión e información sobre Europa, que conducirá José María Forte y que pretende analizar los cambios que está experimentando la sociedad europea. En la programación se abre una ventana más para proyectar la imagen de España con un espacio sobre viajes para incentivar el atractivo turístico de nuestro país, además del ya consolidado Paisajes y sabores. El deporte sigue siendo una de las ofertas principales de la programación en Radio Exterior con las emisiones de El vestuario, Radiogaceta de los deportes y Tablero deportivo.