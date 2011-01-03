El programa 'En días como hoy' lanza la tercera edición de su concurso de relatos radiofónicos

Radio Nacional de España y la Escuela de Letras convocan el III Concurso Internacional de Relatos Radiofónicos En días como hoy, organizado por el programa que dirige y presenta Juan Ramón Lucas en Radio Nacional.

En la primera edición del certamen, la ganadora fue Patricia Suárez por su cuento La chica serbia; en la segunda, se impuso el relato La piedra, del japonés Eiju Okada.

Cómo participar

Las condiciones que deben cumplir los relatos son las siguientes.

1.- Los escritos deben ocupar entre dos o tres folios (entre 600 y 1.000 palabras).

2.- El tema es libre, pero es obligatorio que exista alguna referencia directa o indirecta a la radio.

3.- El texto debe estar escrito en español. Se puede participar desde cualquier lugar del mundo. No se aceptará ningún relato del personal laboral y directivo de la Escuela de Letras y de RNE.

4.- Como máximo se aceptarán dos historias por participante.

5.- El envío se hará exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico: concursos.rne@rtve.es

6.- No se mantendrá correspondencia con los participantes en relación con los escritos y los originales no premiados serán destruidos.

7.- Cada mes, desde noviembre a junio, habrá un finalista que será preseleccionado por la Escuela de Letras y RNE. Los finalistas pasarán a la final de julio.

8.- El premio consiste en una beca de la Escuela de Letras y la dramatización de la obra ganadora en RNE. Una beca de 1.000 euros, única e intransferible, en cursos de la Escuela de Letras que pueden ser presenciales o por internet. El premio no podrá ser modificado ni canjeado y deberá recibirse a lo largo del curso 2010-2011

9. El fallo del jurado se hará público en la segunda quincena del mes de julio.

10.- El concurso no podrá ser declarado desierto.

11.- La decisión del jurado será inapelable y el director del programa En días como hoy está facultado para resolver cualquier incidencia que pueda producirse.