RNE, contigo, 'Juntos por Haití'

Radio Nacional de España, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha puesto en marcha la campaña 'Juntos por Haití'. El objetivo es conseguir fondos para construir una escuela en Puerto Príncipe.

Dicho centro, que se espera esté operativo en el plazo de un año, contará con una placa en la que se hará constar que fue levantado con la contribución de los oyentes de la radio pública.

Durante la campaña, que durará un mes, RNE desarrollará diversas actividades lúdicas e informativas con el fin de poner el foco de atención sobre la difícil situación económica del país centroamericano: reportajes, entrevistas, cuñas y conciertos serán algunas de ellas.

Este viernes, por ejemplo, el programa 'En Días Como Hoy' ha recibido la visita de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, que ha afirmado que Haití "sigue en estado de post-emergencia".

En días como hoy En días como hoy - Soraya Rodríguez: "Haití sigue en estado de post-emergencia" Radio Nacional de España, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha puesto en marcha la campaña 'Juntos por Haití'. El objetivo es conseguir fondos para co ... Escuchar audio

Cómo colaborar Asimismo, se han diseñado camisetas con el slogan de Forges 'Pero no te olvides de Haití', que podrán adquirirse como donativo en el festival de música Universimad que se celebra en la Universidad Complutense de Madrid el día 15 de mayo y que retransmitirá Radio3. En la web de la emisora pública podrá encontrarse toda la información sobre la campaña y un número de cuenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, donde puedes aportar tu donativo. Número de cuenta: 2100 2254 180200213776

Sin hogar y sin escuelas El terremoto de 7,3 grados en la Escala Richter, que sacudió Haití el pasado 12 de enero, ha dejado 220.000 muertos y 1,5 millones de damnificados. Además de los daños personales, actualmente existe una situación muy precaria. Miles de personas se han quedado sin hogar y la mayor parte de los edificios públicos están derruidos. El 80% de las escuelas primarias y secundarias han desaparecido y tres millones de estudiantes se han visto obligados a interrumpir su educación. RNE se suma a la preocupación de las organizaciones internacionales por la reconstrucción de las escuelas, con el fin de ayudar a la escolarización de los estudiantes haitianos.